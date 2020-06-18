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18.06.2020 05:00
Рубрика: Общество

Названы главные недостатки возрастных сотрудников

Текст: Алексей Дуэль
Шанс натолкнуться на отказ в приеме на работу просто из-за указанного в резюме возраста после 50 лет увеличивается на 30%. К такому выводу пришли исследователи рекрутингового сервиса Headhunter.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Они опросили работодателей из разных сфер экономики и сотрудников HR-отделов компаний и выяснили, что возраст в списке критериев при отборе кандидата в среднем стоит лишь на седьмом месте. Однако в каждой третьей организации именно анкетные данные могут стать решающими.

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Реальные причины отказа, которые кадровая служба обычно не сообщает кандидату, чаще всего связаны с несоответствием зарплатных предложений и ожиданий (57%), несоответствием личных качеств корпоративной культуре компании (54%), недостаточным опытом по профилю работы компании (49%) и нехваткой общего опыта работы у соискателя (46%). И только затем в этом списке идут возраст и внешний вид - эти причины отказов набрали по 41%. Причем в первом случае причиной может стать и слишком юный возраст: возиться с необученными новобранцем тоже готовы не все.

Что примечательно - доля сотрудников пенсионного возраста в коллективах компаний в среднем составляет около 7%. А среди соискателей таких около 3,5%. Так что шанс занять приглянувшуюся вакансию у людей страшего возраст довольно высок, делают вывод исследователи Headhunter.

Большинство возрастных работников занимают должности рядовых или ведущих специалистов. Такие есть в 58% и 44% опрошенных компаний соответственно. В начальники отделов пенсионеров берут не так охотно - они трудятся в 31% компаний. Среди заместителей генерального директора пенсионеры встречаются чаще - в 38% случаев. Не говоря уже о том, что 4% организаций возглавляют люди вполне преклонного возраста.

Если смотреть по профессиям, то тех, кто кроме зарплаты получает еще и пенсию, чаще всего можно встретить в административно-обслуживающем персонале (49%), на производстве (47%), в бухгалтерии и финансовой службе (42%). Впрочем, на этом перечень не заканчивается: в 11% компаний пенсионеры трудятся даже в IT-отделе. Столь же часто их можно встретить в отделах продаж.

В семи компаниях из десяти не принято учитывать возраст при определении суммы вознаграждения сотрудников. И только в 4% организаций признались, что используют возможность недоплачивать коллегам более старшего возраста.

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С точки зрения HR-менеджеров, возрастным сотрудникам не хватает гибкости в мышлении (44%), они с трудом вписываются в молодежную корпоративную культуру  или хуже адаптируются к новшествам (по 33%), не дружат с современной техникой (31%). Зато такие работники больше настроены на долгосрочное сотрудничество (69%), имеют ценный багаж знаний (67%), широкий круг профессиональных связей (47%), невысокие зарплатные притязания (44%), могут передавать свой опыт молодым коллегам (38%). Почти в каждой десятой компании отметили, что благородные седины их сотрудников оказывают магическое воздействие на клиентов и заказчиков, которые начинают прислушиваться к мудрым советам.

В целом, делают выводы исследователи, найти работу накануне пенсии или уже после выхода на нее вполне реально. Сразу отпадут вакансии в молодежных хипстерских стартапах и связанные с тяжелым физическим трудом. А в остальном ассортимент достаточно широкий и разнообразный, главное - не бояться и искать работу, раз она нужна. Причем именно в пожилом возрасте особенно важно не пренебрегать современными технологиями трудоустройства.

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"Если человек в возрасте старше 50 лет ищет работу современными способами, используя онлайн-платформы, соцсети и тому подобное, то он уже показывает работодателю владение цифровыми навыками и способами коммуникации, - комментирует руководитель службы исследований hh.ru Мария Игнатова. - Это однозначное преимущество. А практика трудоустройства по знакомству или протекции становится все менее популярна, ее распространенность снижается".

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