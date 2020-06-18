Непогода помешала запуску ракеты Vega с космодрома Куру

Первый в этом году запуск ракеты Vega с космодрома Куру отложили из-за непогоды. Ближайшая возможная дата - суббота, 20 июня. Об этом сообщает компания Arianespace.

"Порывы ветра на большой высоте над Гвианским космическим центром, заставили пересмотреть решение о пуске и не начинать финальную стадию подготовки к нему. Ракета-носитель Vega и 53 спутника на борту стабильны и находятся в безопасности", - со ссылкой на заявление компании пишет РИА Новости.

Старт европейской ракеты-носителя Vega планировался еще на 24 марта, но вспышка коронавируса на космодроме Куру помешала работе. В конце апреля представители корпорации Arianespace сообщили, что вновь возобновляют подготовку к запускам.