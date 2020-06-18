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18.06.2020 21:12
Рубрика: Экономика

Новак: Продление действующих условий ОПЕК+ на август не обсуждалось

Текст: Сергей Тихонов
Продление максимальных объемов сокращения добычи нефти на август этого года пока не обсуждалось, заявил глава Минэнерго России Александр Новак в эфире телеканала "Россия-24" по итогам встречи министерского мониторингового комитета ОПЕК+.
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

По словам министра, основной темой на прошедшей встрече стало обсуждение уровня исполнения сделки разными странами. Суммарно ее участники выполнили свои обязательства на 87%, сократив производство на 8,4 млн баррелей в сутки. Для достижения целевого показателя 9,7 млн баррелей в сутки осталось снизить добычу еще на 1,3 млн баррелей в сутки, которые приходятся не несколько стран, не исполнивших условия сделки, но подтвердивших готовность компенсировать недостающие объемы сокращения в ближайшие месяцы.

Фото: EPA-EFE/ETIENNE LAURENT
Какое влияние окажет рабочая встреча ОПЕК+ на котировки нефти

В отношении достижения баланса спроса и предложения на рынке нефти Новак отметил, что он может быть достигнут уже к концу июня или в начале июля. Министр при этом подчеркнул, что избыток нефти в мире (снижение ее запасов до приемлемого уровня) будет ликвидирован лишь к концу этого года или в первой половине следующего, поэтому текущие котировки в районе 40 долларов за баррель отражают объективную ситуацию на рынке.

Следующее заседание мониторингового комитета состоится 14 июля, а на следующий день пройдет встреча министерского комитета, на котором, вероятно, будет принято окончательное решение об условиях сокращения добычи на август.

Экономика Отрасли Нефть и газ Международные организации ОПЕК Правительство Минэнерго Последствия обвала цен на нефть: ситуация на рынках Цена на нефть

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