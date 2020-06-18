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18.06.2020 17:16
Рубрика: Спорт

Новый сезон РПЛ стартует 10 августа

Текст: Максим Домчев
Следующий чемпионат России по футболу стартует 10 августа. Об этом заявил глава Российской премьер-лиги Сергей Прядкин.
Фото: Александр Вильф / РИА Новости Фото: Александр Вильф / РИА Новости
Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Ранее сообщалось о том, что новый сезон может стартовать в начале августа. Нынешний сезон возобновится 19 июня и завершится 22 июля. Турнир, напомним, был прерван из-за пандемии коронавируса.

Фото: Михаил Синицын/РГ
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"Члены исполкома РФС обратились с просьбой увеличить паузу между сезонами. Мы ответили, что после исполкома УЕФА рассмотрим этот вопрос. И сейчас пришли к следующему варианту, что начало нового чемпионата можно сместить на неделю и начать 10 августа. Это вероятная дата с учетом того, что просьба передвинуть старт была одобрена на исполкоме РФС", - сказал Прядкин РИА Новости.

В связи с переносом на 2021 год финального турнира чемпионата Европы, срок старта нового сезона нельзя перенести на более поздний срок, учитывая климатические особенности нашей страны.

В РПЛ также рассчитывают перенести и сроки трансферного окна. Ранее УЕФА призвал национальные ассоциации согласованно перенести окончание летнего трансферного окна на 5 октября 2020 года. Президент РПЛ Сергей Прядкин заявил, что лига обратилась в исполком Российского футбольного союза с просьбой привести трансферное окно в соответствие с решением УЕФА.

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