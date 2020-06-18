Новый сезон РПЛ стартует 10 августа

Следующий чемпионат России по футболу стартует 10 августа. Об этом заявил глава Российской премьер-лиги Сергей Прядкин.

Ранее сообщалось о том, что новый сезон может стартовать в начале августа. Нынешний сезон возобновится 19 июня и завершится 22 июля. Турнир, напомним, был прерван из-за пандемии коронавируса.

"Члены исполкома РФС обратились с просьбой увеличить паузу между сезонами. Мы ответили, что после исполкома УЕФА рассмотрим этот вопрос. И сейчас пришли к следующему варианту, что начало нового чемпионата можно сместить на неделю и начать 10 августа. Это вероятная дата с учетом того, что просьба передвинуть старт была одобрена на исполкоме РФС", - сказал Прядкин РИА Новости.

В связи с переносом на 2021 год финального турнира чемпионата Европы, срок старта нового сезона нельзя перенести на более поздний срок, учитывая климатические особенности нашей страны.

В РПЛ также рассчитывают перенести и сроки трансферного окна. Ранее УЕФА призвал национальные ассоциации согласованно перенести окончание летнего трансферного окна на 5 октября 2020 года. Президент РПЛ Сергей Прядкин заявил, что лига обратилась в исполком Российского футбольного союза с просьбой привести трансферное окно в соответствие с решением УЕФА.