Объявлены лауреаты Государственной премии РФ в области науки и технологий

Лауреатами премии за разработку и внедрение препаратов на основе моноклональных антител для лечения онкологических и аутоиммунных заболеваний стали генеральный директор ЗАО "Биокад" Дмитрий Морозов, сотрудники предприятия Андрей Улитин и Татьяна Черновская.
Ими впервые в России создан уникальный научно-производственный комплекс готовых лекарственных форм моноклональных антител для лечения злокачественных и аутоиммунных заболеваний, позволяющий полностью обеспечить потребность Российской Федерации. Разработанные комплексы превосходят зарубежные аналоги и позволяют получать в промышленных объемах иммунотерапевтические препараты в более сжатые сроки, что увеличило доступность лекарственной помощи
Известный антрополог член-корреспондент РАН Андрей Головнев удостоен награды за вклад в изучение культурного наследия народов Севера. Его исследования выявили не только богатство северных культур, но и их высокую адаптивность к экологическим условиям и культурно-политическим и экономическим воздействиям. Он впервые сформулировал в отечественной науке концепцию "антропологического движения", в рамках которой кочевничество не рассматривается как след архаики, а, напротив, в высокой мобильности видится исконное свойство человечества, драйвер его развития. Особого внимания заслуживает концепция автора "северности" России, северной идентичности нашей страны. Россия - крупнейшее северное государство с географическим центром на полярном круге в низовьях Енисея.
Учитывая возрастающую для России роль Арктики и Субарктики в экономико-хозяйственном, социальном и стратегическом отношении, положения о "северности" России и практические выводы о возможностях культур коренного населения Севера в освоении ареала, взаимодействии с другими народами, имеют важное научное и практическое значение.