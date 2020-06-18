Объявлены лауреаты Государственной премии РФ в области науки и технологий

За создание основ мировой индустрии одностенных углеродных нанотрубок и научное обоснование новых методов диагностики неравновесных систем и управления ими премией награждены академики Михаил Предтеченский и Дмитрий Маркович, доктор технических наук Владимир Маледин. Коллективом разработаны уникальные технологии получения одностенных углеродных нанотрубок, создан первый в мире нанотехнологический комплекс для их крупнотоннажного производства, а также технологии по введению нанотрубок в различные материалы для улучшения их характеристик. Это позволяет получить значительный экономический эффект во многих отраслях экономики, активно используется в отечественной и мировой промышленности.

Лауреатами премии за разработку и внедрение препаратов на основе моноклональных антител для лечения онкологических и аутоиммунных заболеваний стали генеральный директор ЗАО "Биокад" Дмитрий Морозов, сотрудники предприятия Андрей Улитин и Татьяна Черновская.

Ими впервые в России создан уникальный научно-производственный комплекс готовых лекарственных форм моноклональных антител для лечения злокачественных и аутоиммунных заболеваний, позволяющий полностью обеспечить потребность Российской Федерации. Разработанные комплексы превосходят зарубежные аналоги и позволяют получать в промышленных объемах иммунотерапевтические препараты в более сжатые сроки, что увеличило доступность лекарственной помощи

Известный антрополог член-корреспондент РАН Андрей Головнев удостоен награды за вклад в изучение культурного наследия народов Севера. Его исследования выявили не только богатство северных культур, но и их высокую адаптивность к экологическим условиям и культурно-политическим и экономическим воздействиям. Он впервые сформулировал в отечественной науке концепцию "антропологического движения", в рамках которой кочевничество не рассматривается как след архаики, а, напротив, в высокой мобильности видится исконное свойство человечества, драйвер его развития. Особого внимания заслуживает концепция автора "северности" России, северной идентичности нашей страны. Россия - крупнейшее северное государство с географическим центром на полярном круге в низовьях Енисея.

Учитывая возрастающую для России роль Арктики и Субарктики в экономико-хозяйственном, социальном и стратегическом отношении, положения о "северности" России и практические выводы о возможностях культур коренного населения Севера в освоении ареала, взаимодействии с другими народами, имеют важное научное и практическое значение.