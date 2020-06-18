Онколог назвал пять симптомов рака кишечника

Тонкая кишка - отдел кишечника, находящийся между желудком и толстой кишкой, - из-за своего расположения представляет особую трудность для диагностики различных образований. Неслучайно опухоли в тонкой кишке обнаруживаются чаще всего уже во время операции, объяснил врач-онколог и хирург Иван Карасев.

Между тем, заболевание может сопровождаться рядом симптомов. А именно: тошнотой и рвотой, вздутием живота, болями в районе пупка, проблемами со стулом (как диареей, так и запором), появлением крови в стуле.

Лечение рака тонкой кишки основывается на трех основных методах: хирургическом, химио- и лучевой терапии.

Методы могут использоваться как в комплексе, так и по отдельности. В среднем, на начальных стадиях полное выздоровление достигается в 80 % случаев.

Среди факторов риска рака тонкой кишки - употребление жирной, копченой, жареной пищи, наследственность, аденоматозные полипы тонкой кишки, болезнь Крона, НЯК, целиакия.