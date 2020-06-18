УЕФА опубликовал полный календарь финальной стадии чемпионата Европы-2020 по футболу, который пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года.

В первом матче турнира в Риме Италия примет Турцию. Групповой этап завершится 23 июня. После этого у команд будет два дня на отдых до старта плей-офф. Стадия 1/8 финала пройдет с 26 по 29 июня, 1/4 финала - 2-3 июля, полуфиналы - 6-7 июля. Напомним, что полуфиналы и финал соревнований примет лондонский "Уэмбли".

Что касается российской сборной, то, как и планировалось изначально, она сыграет на групповом этапе в Санкт-Петербурге с Бельгией (13 июня) и Финляндией (16 июня), а 21 июня отправится в Копенгаген к датчанам.

Также добавим, что помимо двух встреч с участием команды Станислава Черчесова арена в Санкт-Петербурге примет игру финнов с бельгийцами (21 июня) и один из четвертьфинальных матчей (2 июля).