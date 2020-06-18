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18.06.2020 12:03
Рубрика: Власть

Павел Крашенинников: Последнее слово - за гражданами

Текст: Владислав Куликов
Видео: Дмитрий Балта
Сопредседатель рабочей группы по подготовке изменений в Конституцию Павел Крашенинников провел прямую линию с читателями "Российской газеты". Вопросов было много: и по электронной почте, и по телефону. К сожалению, не все смогли дозвониться: "горячая линия" была по-настоящему горячей.

Запретных тем не было. Заставят ли поправки каждого гражданина стать верующим? Не означает ли защита традиционных ценностей, что семейное насилие допустимо? Зачем вообще голосовать, если, казалось бы, все давно решено?

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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Нет, подчеркнул Павел Крашенинников: последнее слово за гражданами. Такова процедура. Изменения в Основной закон вступают в силу только, если поправки получили поддержку граждан в ходе общероссийского голосования.

"Поправки носят целостный характер - это комплексная донастройка государственного механизма. Результат будет виден, если принятые меры будут реализовывать в комплексе. Поэтому предложено голосовать за весь пакет поправок в целом", - рассказал Павел Крашенинников.

Полный текст интервью читайте в ближайших номерах "РГ"

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