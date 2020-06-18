Сопредседатель рабочей группы по подготовке изменений в Конституцию Павел Крашенинников провел прямую линию с читателями "Российской газеты". Вопросов было много: и по электронной почте, и по телефону. К сожалению, не все смогли дозвониться: "горячая линия" была по-настоящему горячей.

Запретных тем не было. Заставят ли поправки каждого гражданина стать верующим? Не означает ли защита традиционных ценностей, что семейное насилие допустимо? Зачем вообще голосовать, если, казалось бы, все давно решено?

Нет, подчеркнул Павел Крашенинников: последнее слово за гражданами. Такова процедура. Изменения в Основной закон вступают в силу только, если поправки получили поддержку граждан в ходе общероссийского голосования.

"Поправки носят целостный характер - это комплексная донастройка государственного механизма. Результат будет виден, если принятые меры будут реализовывать в комплексе. Поэтому предложено голосовать за весь пакет поправок в целом", - рассказал Павел Крашенинников.

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