Песков заявил об экспертном обсуждении идеи повышения НДФЛ для богатых

Тема возможного увеличения ставки НДФЛ для обеспеченных граждан обсуждается на экспертном уровне. Но пока никаких решений не принималось, заявили в Кремле.

"В связи с непростой ситуацией постоянно идет обмен на экспертном уровне и в правительстве, и в администрации президента относительно возможных шагов и в плане антикризисных мер, и в плане мер по стимулированию экономического развития, по поддержке наиболее пострадавших секторов экономики и так далее", - сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В рамках этого обмена мнениями экспертами высказывается в том числе и такая идея, подтвердил представитель Кремля. "Пока окончательных решений не принималось, если будут приняты, мы проинформируем", - добавил он.

На вопрос о том, насколько может затянуться это обсуждение, Песков заметил: "И диалог ведется весьма интенсивный в сжатые сроки, и решения принимаются и имплементируются очень и очень быстро".