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18.06.2020 22:40
Рубрика: Общество

Подписан приказ о приемной кампании 2020 года

Текст: Мария Агранович

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков подписал приказ, в котором прописаны особенности приемной кампании 2020 года, а также указаны точные даты начала и окончания подачи документов, подписания согласий на зачисление и опубликования приказов о зачислении.

Заявления от абитуриентов будут приниматься до получения результатов ЕГЭ в электронной форме или через специальный онлайн-сервис. Всех поступающих планируется зачислить до конца августа.

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Какие важные даты надо запомнить? 18 августа заканчивается прием документов на бюджет по направлениям бакалавриата и специалитета очной и очно-заочной форм обучения для ребят, поступающих только по результатам ЕГЭ.

В этот же день должны завершиться творческие и профильные испытания, которые вузы проводят самостоятельно. Расписание этих испытаний должно появиться на сайтах вузов не позднее 15 июля.

19 августа - размещение списков поступающих на официальных сайтах вузов.

Приоритетный этап зачисления:

20 и 21 августа - прием заявлений о согласии на зачисление от тех, кто идет без вступительных испытаний, и от тех, кто поступает по квотам.

22 августа - издается приказ об их зачислении.

Основной этап:

22 и 23 августа - прием заявлений о согласии на зачисление от абитуриентов, включенных в списки поступающих на основные конкурсные места и желающих быть зачисленными на первом этапе приема.

Фото: коллаж rg.ru
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23 августа - в рамках каждого списка выделяются те, кто подал заявление о согласии на зачисление до заполнения 80% основных мест.

24 августа - издается приказ о зачислении этих 80% абитуриентов.

После этого будут зачислены абитуриенты на оставшиеся 20% мест. Приказ должен быть подписан 26 августа.

В приказе также указано, что оригиналы всех документов поступающий может предоставить в вуз в течение всего первого года обучения.

Общество Образование Правительство Минобрнауки

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