Покупать ли Xiaomi Mi Band с NFC? За и против

Компания Xiaomi начала продажи на российском рынке умного фитнес-браслета Mi Smart Band 4, оснащенного модулем NFC и поддерживающего бесконтактные банковские платежи.

Фото: Xiaomi

Владелец такого браслета может ввести в специальном приложении номер своей банковской карты и оплачивать покупки, просто поднося запястье к терминалу. При этом сам смартфон может находиться хоть за тысячу километров - браслет сработает автономно.

Стоимость новинки составляет 3990 рублей, версия без модуля NFC стоит на тысячу рублей меньше. Но это тот случай, когда экономить нет смысла: на сегодняшний день Mi Smart Band 4 - это самое дешевое устройство, позволяющее платить на кассе. Ближайший конкурент, часы Samsun Galaxy Active, обойдется уже в 12 тысяч рублей.

Но не все так радужно. Пока что "ввести" в новый браслет можно только карту системы MasterCard. А в списке банков, которые эту поддерживают систему, всего девять названий. Плюс "Яндекс.Деньги".

Тем не менее приход дешевого NFC-браслета способно заметно всколыхнуть рынок, считает Дмитрий Рябинин, руководитель Hi-Tech Mail.ru.

"Россия - крупнейший рынок по объему банковских операций с использованием цифровых сервисов. Обороты и количество операций со смартфонов за последний год выросли в 2 раза, а доля продаж NFC-смартфонов впервые превысила 50 процентов. По покупкам при помощи носимых устройств Россия вошла в топ-5 стран мира, - говорит эксперт. Появление недорогих NFC-браслетов приведет к дальнейшему росту бесконтактных платежей, и мы имеем все шансы по итогам 2020 года попасть в тройку стран-лидеров по покупкам при помощи носимых устройств".

Однако для полного раскрытия потенциала Xiaomi Mi Smart Band 4 NFC не хватает двух важных моментов, считает Дмитрий Рябинин.

"Во-первых, сейчас поддерживаются только карты Mastercard, поддержки Visa и МИР нет. Во-вторых, сейчас в списке поддерживаемых только девять банков, среди которых нет Сбербанка, - перечисляет эксперт недостатки новинки. - Это ограничит популярность новинки на старте продаж, и ее перспективы во многом будут зависеть от того, насколько быстро у Xiaomi получится добавить другие платежные системы и банки. Пока этого не сделано, у конкурентов в лице Huawei, Honor и других появляется дополнительный шанс, и они постараются им воспользоваться".

Выход нового браслета может спровоцировать в этом сегменте рынка такую острую конкуренцию, которой еще никогда не было, считает Рябинин. "Это очень позитивно для потребителей и для развития рынка в целом", - добавляет он.