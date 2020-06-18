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18.06.2020 14:06
Рубрика: Экономика

Попова назвала условия для возобновления международных перелетов

Текст: Светлана Ментюкова
Полеты для туристов за границу станут возможны, когда исчезнет риск "реэкспорта" коронавируса в Россию приезжающими. Об этом глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила в интервью телеканалу "Вести 24".
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Когда мы будем абсолютно уверены, что у нас не будет "реэкспорта" вируса в РФ с теми, кто приезжает, <...> тогда можно будет открывать все границы, международные рейсы запускать, - сказала она.

Фото: iStock
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Она пояснила, что при том количестве случаев коронавируса, которое было выявлено в феврале-марте позволяло системе здравоохранения справиться с их наплывом. "Но, когда их становится много, тогда риски распространения возрастают. Возвращаться к туристическим международным авиаперелетам следует очень аккуратно и неспешно", - подчеркнула Анна Попова.

В целом на сегодняшний день глава российского санитарного ведомства оценила ситуацию с распространением заболевания в РФ, как спокойную, а действия региональных властей по снятию ограничений взвешенными. По ее словам, в регионах РФ почти нет случаев, когда после снятия ограничений в последующую неделю ситуация с COVID-19 на местах ухудшалась.

"Региональные власти, на мой взгляд, очень взвешенно подходят к оценке ситуации. Мы очень часто консультируемся. Мои коллеги в субъектах на связи со мной и с моими подчиненными здесь, в центральном аппарате, и со специалистами, постоянно вовлечены в этот процесс оценки и наши научные учреждения, что очень важно. И мне кажется, что власть в субъектах подходит к отмене очень взвешенно, очень разумно и очень аккуратно", - сообщила она.

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Анна Попова сообщила, что в Роспотребнадзоре есть специальная система мониторинга для отслеживания ситуации в регионах после снятия ограничений. "После каждого такого действия в каждом субъекте мы выстраиваем диаграммы динамические с самого начала по всем субъектам, где-то даже по муниципалитетам, где-то по столицам субъектов, когда есть разница заболеваемости и в тенденциях эпидпроцесса".

Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что сегодня "взвешенный системный подход абсолютно четко есть во всех субъектах".

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