Попова: Уже через месяц число заболевших может стать минимальным

"Уже через месяц число заболевших коронавирсом в России может стать минимальным. Вчерашнее снижение показало, что это уже меньше восьми тысяч носителей. И осталось чуть больше 10 субъектов, которые пока не показывают такого серьезного динамического снижения, как, собственно, все остальные", - сообщила она.

По словам Анны Поповой, в России, по сути, есть две разные эпидемии, в зависимости от особенностей территории, включая густонаселенность и ряд других параметров, обуславливающих развитие эпидемиологической ситуации.

"Есть две разные эпидемии, это было очевидно с самого начала. Одна эпидемия, это эпидемия Московского региона, куда вирус пришел первый, здесь был высокий подъем сначала, однако, же не такой высокий, как в некоторых других странах. На пике максимально, ежесуточная заболеваемость все равно была в разы ниже в расчете на 100 тысяч населения, чем в значительной части европейских стран. То есть мы не допустили перегрузки системы здравоохранения и спасли людей", - пояснила она.