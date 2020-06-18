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18.06.2020 12:11
Рубрика: Общество

Попова: Уже через месяц число заболевших может стать минимальным

Текст: Светлана Ментюкова
Уже через месяц в России число заболевших коронавирусной инфекцией может стать минимальным. Об этом глава Ропотребнадзора Анна Попова заявила в интервью телеканалу "Россия 1".
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

"Уже через месяц число заболевших коронавирсом в России может стать минимальным. Вчерашнее снижение показало, что это уже меньше восьми тысяч носителей. И осталось чуть больше 10 субъектов, которые пока не показывают такого серьезного динамического снижения, как, собственно, все остальные", - сообщила она.

Фото: Сергей Николаев/РГ
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По словам Анны Поповой, в России, по сути, есть две разные эпидемии, в зависимости от особенностей территории, включая густонаселенность и ряд других параметров, обуславливающих развитие эпидемиологической ситуации.

"Есть две разные эпидемии, это было очевидно с самого начала. Одна эпидемия, это эпидемия Московского региона, куда вирус пришел первый, здесь был высокий подъем сначала, однако, же не такой высокий, как в некоторых других странах. На пике максимально, ежесуточная заболеваемость все равно была в разы ниже в расчете на 100 тысяч населения, чем в значительной части европейских стран. То есть мы не допустили перегрузки системы здравоохранения и спасли людей", - пояснила она.

Общество Здоровье Правительство Роспотребнадзор Пандемия коронавируса COVID-19

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