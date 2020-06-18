Попова: В России не было вспышек кишечной инфекции в течение трех месяцев

В России не было зафиксировано ни одной вспышки кишечной инфекции за три месяца, сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

"За последние три месяца в стране не было ни одной вспышки кишечной инфекции. Это тоже очень важно. Причину этого замечательного явления мы еще будем уточнять", - сказала она на церемонии вручения премии "Призвание-2020" (цитата по ТАСС). Возможно, так произошло "потому, что все научились мыть руки", предположила она.

Ранее в Роспотребнадзоре рекомендовали соблюдать правила гигиены, в частности мыть руки и обрабатывать их антисептиком, чтобы снизить риск заражения коронавирусом.