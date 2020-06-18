Председателем юбилейной 75-й сессии Генассамблеи ООН стал представитель Турции

Представитель Турции Волкан Бозкыр был избран 17 июня председателем юбилейной 75-й сессии Генассамблеи ООН, которая начнется 16 сентября.

Голосование для выбора председателя прошло также 17 июня. Кандидатуру Бозкыра поддержали 178 стран-членов ООН, 11 воздержались, еще три бюллетеня были признаны недействительными.

Волкан Бозкыр до того, как занять пост представителя Турции при ООН, возглавлял комиссию по международным делам парламента Турции, а также в 2015-16 годах был министром Турции по делам Европейского союза и главным переговорщиком о вступлении Турции в ЕС.