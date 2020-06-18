Названы главные признаки COVID-19 у детей

Коронавирусная инфекция у детей проявляется симптоматически, прежде всего, лихорадкой, рвотой и диареей, а так называемый симптом "матового стекла" при компьютерной томографии легких выявляется у них намного реже, чем у взрослых.

Китайские ученые описали течение COVID-19 у детей. Результаты их исследования опубликованы в PLoS Medicine.

Че Чжан совместно с коллегами из четырех госпиталей опирались на данные по 34 пациентам в возрасте от одного месяца до 12 лет. Они выяснили, что, если основные симптомы COVID-19 у взрослых включают в себя кашель, лихорадку, одышку и признаки пневмонии, то у детей все несколько иначе.

В 76 процентах случаев у них отмечалась лихорадка (для сравнения, у взрослых - 44 процента), у 62 процентов детей был кашель, у взрослых он встречался ненамного чаще. У маленьких пациентов также фиксировалась рвота и диарея - в 12 процентах случаев. У взрослых эти симптомы тоже были, но значительно реже - в 5 и 4 процентах, соответственно.

Практически у всех исследуемых детей (86 процентов) медики обнаружили пятнистые тени на снимках компьютерной томографии грудной клетки, а вот симптом "матового стекла" на снимках КТ органа наблюдался всего у трех процентов детей. В тоже время он был зафиксирован у более половины взрослых больных.

Надо отметить, исследование ученых из Китая - одно из немногих на сегодня, касающихся протекания коронавирусной инфекции в детском возрасте.