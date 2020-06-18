Путин негативно оценил слова Зеленского о начале Второй мировой

Заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что СССР якобы участвовал в развязывании Второй мировой войны, негативно отразятся на двусторонних отношениях. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в интервью для фильма "Россия. Кремль. Путин" (фрагмент был показан сегодня на телеканале "Россия-1").

"Негативно", - сказал президент РФ в ответ на соответствующий вопрос.

"Я думаю, что и для него, для самого Владимира Александровича, ничего в этом хорошего нет, имея в виду, что сама Украина сильно пострадала в ходе Второй мировой войны", - заметил Путин.

Напомним, что с такими утверждениями Зеленский выступил в начале года.