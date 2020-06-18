Путин показал свой "секретный" кабинет

Президент показал журналистам свой кабинет в главном крыле первого корпуса Кремля. Подробности - в том числе уникальные кадры и заявления главы государства можно будет увидеть в воскресенье вечером в фильме "Россия. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1". Сегодня в эфир вышел анонс фильма.

"А это секретное какое-то помещение?" - спросил журналист. "Нет, там столовая и комната отдыха", - пояснил Владимир Путин. Получалось, что президент и съемочная группа совершенно без всякого сопровождения пошли туда, где никогда не бывают журналисты, говорит автор сюжета Павел Зарубин.

"Я предупреждаю вас: я не готовил там ничего, поэтому там рабочая атмосфера", - заметил глава государства. "Никакого особого гардероба здесь нет, но есть тайная комната", - интригует автор, обещая, что детали будут в фильме.

"Вы здесь, наверное, первый из тех, кому я показывал", - говорит президент. А на вопрос, какая в Кремле энергетика, отвечает: "Я даже не думаю об этом".

За рабочим столом - детские рисунки и поделки, вероятно, подарки во время рабочих поездок. На стене - портрет Петра I.

Речь заходит о провинившихся подчиненных. На вопрос, что тогда происходит в кабинете, президент говорит, что бывают и жесткие разговоры.

В анонсе обещают ответ Путина на вопрос о том, принял ли он решение баллотироваться еще на один срок. В ответ на инициативу депутатов "вы сказали тогда: "Там видно будет", замечает Зарубин. "Вы сейчас для себя какое-то решение приняли?" - спрашивает журналист. Ответ - пока за кадром.