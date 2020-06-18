Путин рассказал про звонки внуков в Кремль

Внуки президента звонят ему в Кремль. Об этом глава государства рассказал в интервью для фильма "Россия. Кремль. Путин", который выйдет в эфир в воскресенье. Фрагмент опубликован в Instagram журналиста Павла Зарубина.

"Дозвониться могут. Они дозваниваются", - ответил глава государства на вопрос, могут ли его внуки позвонить ему в Кремль.

Журналист также спросил, есть ли в кабинете поделки внуков, но ответ президента пока не опубликован.

Напомним, что в интервью Оливеру Стоуну Владимир Путин говорил, что, к сожалению, редко видится с внуками.