Рада отказалась утвердить программу деятельности правительства Украины

Верховная рада Украины отказалась утвердить доработанную программу деятельности правительства страны во главе с премьером Денисом Шмыгалем. За документ проголосовали лишь 207 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Как отмечается в программе, кабмин выступает за модернизацию диалога с Россией по урегулированию конфликта в Донбассе при поддержке международных партнеров. При этом в документе также прописано намерение создать отдельную платформу по вопросу "возвращения" Крыма.

Согласно программе, украинское "правительство подтверждает неизменный курс на европейскую и евроатлантическую интеграцию Украины", и считает соглашения об ассоциации с ЕС двигателем стабилизации экономики в кризисный период. Поэтому кабмин намерен добиваться расширения доступа украинских компаний на европейский рынок.

Напомним, что, в соответствии с законодательством Украины, если парламент утверждает программу действий правительства, то оно получает иммунитет на год и не может быть досрочно отправлено в отставку.