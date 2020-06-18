Разработаны законопроекты о введении типового проектирования зданий

Вернуть типовое проектирование, которое позволяет удешевить и ускорить строительство, намерен Минстрой.

Ведомство разработало два законопроекта, которые направлены на возврат типовых проектных решений. При этом будет предоставлена возможность использовать не только целые проекты, но и проекты частей таких зданий, их отдельных узлов. Предусмотрена необходимость систематически актуализировать типовые проекты.

Поправки о введении типового проектирования предполагается внести в Градостроительный кодекс и ряд других законов. "По обоим законопроектам завершается процедура согласования. Планируется внести их в Государственную думу и принять в осеннюю сессию 2020 года", - сообщает пресс-служба министерства.

"Восстановление института типового проектирования, как с нормативно-правовой точки зрения, так и с точки зрения повышения культуры проектирования - важнейшее событие. Типовое проектирование позволит реально ускорить процесс строительства, сделает его более прогнозируемым и эффективным, без потери качества", - подчеркивает замминистра строительства и ЖКХ Дмитрий Волков.

Одним из первых практических шагов к возрождению института типового проектирования в Минстрое считают проходящий сейчас всероссийский конкурс на лучший архитектурный проект центральной районной больницы, итоги которого будут подведены до 10 июля.