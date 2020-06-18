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Текст:   Марина Трубилина 
14:42 18.06.2020

Разработаны законопроекты о введении типового проектирования зданий

Фото: Александр Рюмин/ТАСС Фото: Александр Рюмин/ТАСС
Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Вернуть типовое проектирование, которое позволяет удешевить и ускорить строительство, намерен Минстрой.

Для ускорения возведения жилья строится 250 километров дорог

Ведомство разработало два законопроекта, которые направлены на возврат типовых проектных решений. При этом будет предоставлена возможность использовать не только целые проекты, но и проекты частей таких зданий, их отдельных узлов. Предусмотрена необходимость систематически актуализировать типовые проекты.

Поправки о введении типового проектирования предполагается внести в Градостроительный кодекс и ряд других законов. "По обоим законопроектам завершается процедура согласования. Планируется внести их в Государственную думу и принять в осеннюю сессию 2020 года", - сообщает пресс-служба министерства.

Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости
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"Восстановление института типового проектирования, как с нормативно-правовой точки зрения, так и с точки зрения повышения культуры проектирования - важнейшее событие. Типовое проектирование позволит реально ускорить процесс строительства, сделает его более прогнозируемым и эффективным, без потери качества", - подчеркивает замминистра строительства и ЖКХ Дмитрий Волков.

Одним из первых практических шагов к возрождению института типового проектирования в Минстрое считают проходящий сейчас всероссийский конкурс на лучший архитектурный проект центральной районной больницы, итоги которого будут подведены до 10 июля.

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