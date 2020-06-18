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18.06.2020 12:33
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

22 июня москвичи смогут зажечь свою памятную свечу в Музее Победы

Текст: Ирина Огилько

Каждый житель России сможет в День памяти и скорби поставить в Музее Победы свою памятную свечу в честь погибших на Великой Отечественной войне.

В связи с режимом временных ограничений из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции в этот день в музей не смогут прийти все желающие. Но каждый житель страны сможет прислать в музей фотографию или видеоролик с зажженной свечой. К сюжету можно добавить портрет человека или людей, взрослых и детей, держащих в руках этот символ народной памяти.

Фото: Сергей Николаев/РГ
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Все присланные материалы будут демонстрироваться на больших экранах в Зале памяти и скорби музея. Увидеть их можно на виртуальной экскурсии по этому залу.

Чтобы почтить память своих близких и зажечь свою виртуальную свечу в Музее Победы, необходимо до 20 июня включительно, прислать видеоролик или фотографию со свечой на почту muzeipobedi@yandex.ru.

Письмо можно сопроводить коротким рассказом о том человеке, в честь кого зажжена свеча. Самые трогательные и запоминающиеся истории будут опубликованы на сайте и соцсетях Музея Победы.

Напомним, что памятные свечи 22 июня зажигаются в Музее Победы уже почти 20 лет. Тысячи москвичей и гостей столицы ежегодно приходили в величественный Зал памяти и скорби, чтобы отдать дань родным, погибшим на войне. Эта традиция не прервется и в этом году, Году памяти и славы, году 75-летия Победы.

Общество История Филиалы РГ Столица ЦФО Москва 75 лет Великой Победы Вторая мировая война

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