Анастасия Ракова: Популярность медицинского образования у столичных школьников растет

Престиж медицинских профессий в столице растет, а параллельно с этим все больше московских школьников хотят стать врачами. Об этом накануне Дня медицинского работника сообщила Анастасия Ракова, заммэра Москвы по вопросам социального развития.

- Число учащихся в медицинских классах ежегодно растет. Сегодня такие классы открыты в 71 московской школе, в них предпрофессиональную подготовку проходят более 4,2 тысячи старшеклассников. Это в два раза больше, чем в 2015 году. Школьники изучают микробиологию, биохимию, анатомию и нанотехнологии в медицине. Также ребята учатся оказывать первую помощь: накладывать перевязки и делать искусственное дыхание на электронных тренажерах-манекенах. В их распоряжении современное оборудование, позволяющее освоить технологии, которые применяются в столичных поликлиниках и медицинских центра, - рассказала Ракова.

Юные медики получают уникальную возможность еще за партой пройти профобучение в колледжах, подведомственных столичному Департаменту здравоохранения, по специальностям "Младшая медицинская сестра по уходу за больными", "Медицинский регистратор". Сейчас в медколледжах обучается почти 2,5 тысячи школьников.

Кроме того, с этого года для школьников, выбравших призвание врача, организованы "Медицинские субботы" - занятия в рамках большого образовательного проекта "Субботы московского школьника". На лекциях, семинарах, мастер-классах, которые ведут практикующие врачи ведущих клиник и ученые медвузов, они знакомятся с будущими специальностями, современными разработками в здравоохранении.

Ученики медклассов выполняют проекты и исследования по актуальным направлениям современной медицины не только в школьных лабораториях, но и на кафедрах вузов и научных организаций. Свои работы учащиеся представляют на открытой городской научно-практической конференции "Старт в медицину". В этом году на ней было представлено порядка 1,5 тысячи работ. Победителями и призерами конференции стали 276 школьников. Их работы вызывают интерес у врачей-практиков.

Например, 10-классница Варвара из школы №1492 разрабатывает аналог препаратов для лечения и профилактики железодефицитной анемии. Она получила комплексы железа с галактозой и фруктозой, которые могут быть использованы в качестве действующего вещества препаратов для лечения этого заболевания, связанного со снижением уровня гемоглобина в крови.