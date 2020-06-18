Новости

Мишустин поручил взять качество строительства дорог на особый контроль 12:38
В Индии найден древний символ адептов "вечной" религии 12:36
Школьники не смогут пересдать ЕГЭ в 2020 году 12:34
Пять рискованных способов сэкономить на автомобиле 12:34
22 июня москвичи смогут зажечь свою памятную свечу в Музее Победы 12:33
Ученые: Риск повторного заражения коронавирусом очень высок 12:31
Четыре тонны "добрых крышечек" сдали москвичи на самоизоляции 12:28
ВЦИОМ: Принять участие в голосовании по Конституции намерены 68% россиян 12:25
На ивановской фабрике обрушился переход между зданиями 12:25
Число погибших от коронавируса свердловчан достигло 60 человек 12:23
Мишустин заявил о снижении темпов прироста случаев коронавируса 12:22
На Украине задержан заказчик преступления в Санкт-Петербурге 12:20
В России начался массовый сбор урожая клубники 12:19
Под Костромой отправили в колонию мать, задушившую свою дочь 12:19
В столице объявили повышенный уровень погодной опасности 12:18
Аномальная жара заставила нерп пить воду 12:18
Жителю КБР вынесли приговор за подготовку теракта на 9 мая 12:17
Американка Кристен Стюарт сыграет принцессу Диану 12:17
В Турции предложили сделать храм Святой Софии местом молитв для всех 12:11
В поездах дальнего следования возобновили работу вагоны-рестораны 12:09
У курганского замгубернатора не подтвердился коронавирус 12:08
Директор Росгвардии поздравил Юрия Соломина с 85-летием 12:08
Пекин приостанавливает межрегиональные пассажирские перевозки из-за COVID-19 12:02
ЕС ужесточит правила по приобретению предприятий китайскими партнерами 12:02
Kia показала новый Carnival на тизере. Модель может добраться до России 12:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Советы психологов: как подготовить выпускника к ЕГЭ
Советы психологов: как подготовить выпускника к ЕГЭ
Деньги из воздуха: как сэкономить на квартплате
Деньги из воздуха: как сэкономить на квартплате
Что поможет попрощаться с килограммами, накопленными в самоизоляции
Что поможет попрощаться с килограммами, накопленными в самоизоляции
18.06.2020 12:28
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Четыре тонны "добрых крышечек" сдали москвичи на самоизоляции

Текст: Ирина Огилько
Фото: Михаил Почуев/ТАСС Фото: Михаил Почуев/ТАСС
Фото: Михаил Почуев/ТАСС

Крупную партию - 4 тонны - пластиковых крышек собрали москвичи для проекта "Добрые крышечки". Они отправлены на переработку. Средства от реализации вторсырья поступят на счет Благотворительного фонда "Волонтеры в помощь детям-сиротам". Об этом рассказали в пресс-службе регионального оператора "Эколайн".

Фото: Сергей Михеев/РГ
Как коронавирус "спас" 11-летнюю девочку

Как сообщает пресс-служба, на собранные средства от реализации вторсырья планируется приобрести реабилитационную технику для приемных детей с особенностями развития.

Региональный оператор по сбору, сортировке и переработке мусора на севере и в центре города более полутора лет выступает партнером проекта "Добрые крышечки". Как рассказали в благотворительном фонде "Волонтеры в помощь детям-сиротам", вертикализаторы, ходунки, тренажеры и коляски дают шанс на восстановление функций, но самое главное - помогают детям стать максимально самостоятельными. "Вместе с врачами каждому ребенку подбирается техника с необходимым функционалом. Это делает его жизнь свободнее и радостнее, - говорит Анна Виноградова, один из инициаторов проекта и вице-президент фонда "Волонтеры в помощь детям-сиротам".

Для того, чтобы участвовать в проекте, на территоррии города можно сдать собранные крышки в закрытой пятилитровой бутыли из-под воды. Это обязательное условие - только так они доедут до сортировки и переработки.

"Парк ремесел" на ВДНХ приглашает москвичей к себе на день рождения

"Мы обслуживаем более 5 млн жителей и 18 тысяч предприятий и организаций, ежегодно собирая более 1,9 млн тонн отходов. 100% потока отходов проходит сортировку. 25 компонентов вторсырья передаем на переработку. 20% потока отходов отправляется на переработку - это сопоставимо с 38 тыс. мусоровозов, которые не едут на полигон, - рассказывает заместитель гендиректора Эколайн Елена Вишнякова. - Всего за полтора года нашего участия в проекте мы собрали 20 тысяч тонн крышечек.

Кстати, с декабря 2016 года - начала своего существования - проект "Добрые крышечки" помог 32 детям из 16 регионов России.

Общество Экология Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

ВЦИОМ: Принять участие в голосовании по Конституции намерены 68% россиян
В правительстве опровергли обсуждение повышения НДФЛ для богатых
Попова: Уже через месяц число заболевших может стать минимальным
Самые коррупционные регионы страны перечислили в Генпрокуратуре России
У Назарбаева обнаружен коронавирус
Россиян предупредили об аномальном похолодании
Названы регионы-лидеры по уровню благосостояния семей
Как защититься от укусов клещей