Четыре тонны "добрых крышечек" сдали москвичи на самоизоляции

Крупную партию - 4 тонны - пластиковых крышек собрали москвичи для проекта "Добрые крышечки". Они отправлены на переработку. Средства от реализации вторсырья поступят на счет Благотворительного фонда "Волонтеры в помощь детям-сиротам". Об этом рассказали в пресс-службе регионального оператора "Эколайн".

Как сообщает пресс-служба, на собранные средства от реализации вторсырья планируется приобрести реабилитационную технику для приемных детей с особенностями развития.

Региональный оператор по сбору, сортировке и переработке мусора на севере и в центре города более полутора лет выступает партнером проекта "Добрые крышечки". Как рассказали в благотворительном фонде "Волонтеры в помощь детям-сиротам", вертикализаторы, ходунки, тренажеры и коляски дают шанс на восстановление функций, но самое главное - помогают детям стать максимально самостоятельными. "Вместе с врачами каждому ребенку подбирается техника с необходимым функционалом. Это делает его жизнь свободнее и радостнее, - говорит Анна Виноградова, один из инициаторов проекта и вице-президент фонда "Волонтеры в помощь детям-сиротам".

Для того, чтобы участвовать в проекте, на территоррии города можно сдать собранные крышки в закрытой пятилитровой бутыли из-под воды. Это обязательное условие - только так они доедут до сортировки и переработки.

"Мы обслуживаем более 5 млн жителей и 18 тысяч предприятий и организаций, ежегодно собирая более 1,9 млн тонн отходов. 100% потока отходов проходит сортировку. 25 компонентов вторсырья передаем на переработку. 20% потока отходов отправляется на переработку - это сопоставимо с 38 тыс. мусоровозов, которые не едут на полигон, - рассказывает заместитель гендиректора Эколайн Елена Вишнякова. - Всего за полтора года нашего участия в проекте мы собрали 20 тысяч тонн крышечек.

Кстати, с декабря 2016 года - начала своего существования - проект "Добрые крышечки" помог 32 детям из 16 регионов России.