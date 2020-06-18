Новости

Вышел тизер режиссерской версии "Лиги справедливости" 21:36
Путин негативно оценил слова Зеленского о начале Второй мировой 21:31
Бизнес просит снять ограничения на работу выставок и конгрессов 21:26
Гастроли Светланы Крючковой в Москве перенесли на год 20:53
Экс-канцлера Австрии лишили прав за вождение в нетрезвом виде 20:49
Опубликована видеозапись с места убийства трех человек в Москве 20:29
Суд арестовал вице-мэра Ульяновска, подозреваемого в мошенничестве 20:23
ФАС проверит причины роста цен на бирже бензина марки АИ-95 20:20
Следователи выявили новые эпизоды похищения людей в Ростовской области 20:06
В Крыму рассказали об инвестициях на миллиард в экологию Армянска 20:05
Релиз Cyberpunk 2077 перенесли на 19 ноября 19:58
Новый фильм Дэвида Финчера выйдет на Netflix в октябре 19:53
Экс-премьер Ингушетии стал фигурантом уголовного дела 19:45
Посол РФ прокомментировал обвинения о причастности РФ к убийству Хангошвили 19:38
В США выдан ордер на арест экс-полицейского, застрелившего афроамериканца 19:15
Цены на бензин выросли в большинстве центров субъектов России 19:09
Путин направил Назарбаеву телеграмму со словами поддержки 18:56
Московских школьников ждут на олимпиаде по генетике 18:55
Нижегородец осужден за убийство юноши, вступившегося за женщину 18:53
В Кузбассе мошенники похитили 250 миллионов рублей из фонда ОМС 18:52
Такси в Москве будут дезинфицироваться после каждого пассажира 18:50
Минздрав планирует возобновить всеобщую диспансеризацию 18:47
По факту пожара на корабле "Иван Папанин" возбуждено уголовное дело 18:40
Поезд насмерть сбил актрису Галину Дашевскую 18:37
У главы минздрава Удмуртии выявили коронавирус 18:37
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Советы психологов: как подготовить выпускника к ЕГЭ
Советы психологов: как подготовить выпускника к ЕГЭ
Деньги из воздуха: как сэкономить на квартплате
Деньги из воздуха: как сэкономить на квартплате
Что поможет попрощаться с килограммами, накопленными в самоизоляции
Что поможет попрощаться с килограммами, накопленными в самоизоляции
18.06.2020 20:53
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Гастроли Светланы Крючковой в Москве перенесли на год

Текст: Варвара Карпеева

К 70-летию Светланы Крючковой 22 июня в Москве готовили несколько художественных событий: юбилейный творческий вечер актрисы в концертном зале "Зарядье" и гастроли спектаклей БДТ им. Г.А. Товстоногова "Жизнь впереди" и "Игрок" во МХАТе им. Горького.

Организатором московских гастролей выступает благотворительный Фонд Олега Ефремова, и президент фонда, дочь Олега Николаевича Ефремова Анастасия Ефремова озвучила новые даты. "Гастроли такого уровня дело чрезвычайно сложное. В концертном зале "Зарядье" юбилейный вечер Светланы Николаевны Крючковой пройдет 31 октября 2020 года. А спектакли, которые должны были состояться во МХАТе имени Горького, переносятся на следующий год - начнутся они в день рождения Светланы Николаевны, но 22 июня 2021 года. Все билеты будут действительны на те же самые места. С 1 августа заработает сайт фонда Олега Ефремова, на котором можно будет их приобрести. А тем, кто уже купил билет и решил дождаться следующего года, буклет и еще некоторые бонусы будут в подарок".

Фото: Сергей Михеев/РГ
Собянин: В театрах Москвы возобновлены репетиции

"Я даже рада. В этих обстоятельствах проявляются люди, - прокомментировала перенос гастролей на год Светлана Крючкова. - То, как повели себя Эдуард Бояков, Анастасия Ефремова и зрители, которые, купив билеты, не поспешили их сдать, - вдохновляет. Для нас приехать со спектаклями на следующий год будет двойная радость. А если говорить о программе вечера в "Зарядье", - каждые пять лет на творческих встречах я рассказываю о себе. На этот раз я решила, что же я буду "якать", лучше расскажу, что ценно сегодня для моей души. И под названием "Неугасимое созвездие" готовлю поэтический вечер".

О подробностях предстоящих гастролей, гарантиях для зрителей, репетициях спектаклей "Жизнь впереди" и "Игрок" актриса Светлана Крючкова, худрук МХАТа им. Горького Эдуард Бояков, режиссер спектаклей Роман Мархолиа и президент фонда Олега Ефремова Анастасия Ефремова рассказали на онлайн пресс-конференции в ТАСС. Тема ее была строго регламентирована - принимались только вопросы, касающиеся предстоящих гастролей БДТ, творчества актрисы и премьерных планов МХАТа им. Горького.

Культура Театр Драматический театр Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

ФАС проверит причины роста цен на бирже бензина марки АИ-95
Роскомнадзор снимет ограничения с Telegram
Володин: Преемнику Путина достанется сильная Россия
Опубликована видеозапись с места убийства трех человек в Москве
В Госдуме прокомментировали продление антироссийских санкций ЕС
Видео: Первым добровольцам ввели вакцину от COVID-19
Басинский: Запрещая "Унесенные ветром", США повторяют опыт советского прошлого
Как пандемия изменила читательские предпочтения в разных странах мира