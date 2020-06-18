Гастроли Светланы Крючковой в Москве перенесли на год

К 70-летию Светланы Крючковой 22 июня в Москве готовили несколько художественных событий: юбилейный творческий вечер актрисы в концертном зале "Зарядье" и гастроли спектаклей БДТ им. Г.А. Товстоногова "Жизнь впереди" и "Игрок" во МХАТе им. Горького.

Организатором московских гастролей выступает благотворительный Фонд Олега Ефремова, и президент фонда, дочь Олега Николаевича Ефремова Анастасия Ефремова озвучила новые даты. "Гастроли такого уровня дело чрезвычайно сложное. В концертном зале "Зарядье" юбилейный вечер Светланы Николаевны Крючковой пройдет 31 октября 2020 года. А спектакли, которые должны были состояться во МХАТе имени Горького, переносятся на следующий год - начнутся они в день рождения Светланы Николаевны, но 22 июня 2021 года. Все билеты будут действительны на те же самые места. С 1 августа заработает сайт фонда Олега Ефремова, на котором можно будет их приобрести. А тем, кто уже купил билет и решил дождаться следующего года, буклет и еще некоторые бонусы будут в подарок".

"Я даже рада. В этих обстоятельствах проявляются люди, - прокомментировала перенос гастролей на год Светлана Крючкова. - То, как повели себя Эдуард Бояков, Анастасия Ефремова и зрители, которые, купив билеты, не поспешили их сдать, - вдохновляет. Для нас приехать со спектаклями на следующий год будет двойная радость. А если говорить о программе вечера в "Зарядье", - каждые пять лет на творческих встречах я рассказываю о себе. На этот раз я решила, что же я буду "якать", лучше расскажу, что ценно сегодня для моей души. И под названием "Неугасимое созвездие" готовлю поэтический вечер".

О подробностях предстоящих гастролей, гарантиях для зрителей, репетициях спектаклей "Жизнь впереди" и "Игрок" актриса Светлана Крючкова, худрук МХАТа им. Горького Эдуард Бояков, режиссер спектаклей Роман Мархолиа и президент фонда Олега Ефремова Анастасия Ефремова рассказали на онлайн пресс-конференции в ТАСС. Тема ее была строго регламентирована - принимались только вопросы, касающиеся предстоящих гастролей БДТ, творчества актрисы и премьерных планов МХАТа им. Горького.