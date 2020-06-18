Хулиган в московском метро устроил скандал и распылил газ

Новости

Тело погибшего обнаружено на месте обрушения в Ивановской области 14:51
Жан-Жак Анно снимет фильм о пожаре в Соборе Парижской Богоматери 14:50
В Севастополе число безналичных платежей выросло в семь раз 14:48
Москва усилила контроль за пожарной безопасностью в лесопарковых зонах 14:47
Разработаны законопроекты о введении типового проектирования зданий 14:42
В ВОЗ не считают, что в России занижена смертность от COVID-19 14:37
Путин рассказал про звонки внуков в Кремль 14:35
В Совфеде предупредили об ответственности за повторное голосование по поправкам 14:25
В Петербурге на парад Победы приглашены двести ветеранов 14:23
Лукашенко поздравил Юрия Соломина с 85-летним юбилеем 14:19
В Великобритании бизнес требует сократить социальную дистанцию 14:10
Китайцы рассекретили новинки Volkswagen: дорогой универсал и элекрокроссовер 14:10
В Кургане пенсионерка скинула мошенникам с балкона 800 тысяч рублей 14:09
На склоне Фудзи нашли тело пропавшего украинского спортсмена 14:09
Большинство театров Мадрида отложили открытие до сентября 14:06
В Челябинской области COVID-19 впервые выявили у новорожденного 14:06
Звезда "Великолепного века" сыграет в фильме Netflix 14:04
Лавров высказался против форсирования "окончательной нормализации" в Косово 14:03
На Кубани с 21 июня откроются все гостиницы и пансионаты 14:02
В Кремле объяснили отправку ветеранов на карантин перед парадом Победы 14:01
В польском замке XIV века нашли тайник с целым состоянием 14:01
МЧС завершит проверки детских лагерей к 1 июля 13:58
Продолжению съемок "Доктора Кто" помешала социальная дистанция 13:56
Песков заявил об экспертном обсуждении идеи повышения НДФЛ для богатых 13:51
Жителя Кубани будут судить за жестокое убийство девочки в 2016 году 13:50
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Советы психологов: как подготовить выпускника к ЕГЭ
Советы психологов: как подготовить выпускника к ЕГЭ
Деньги из воздуха: как сэкономить на квартплате
Деньги из воздуха: как сэкономить на квартплате
Что поможет попрощаться с килограммами, накопленными в самоизоляции
Что поможет попрощаться с килограммами, накопленными в самоизоляции
18.06.2020 14:17
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Хулиган в московском метро устроил скандал и распылил газ

Текст: Михаил Фалалеев
Заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по Москве Екатерина Гузь сообщила о задержании сотрудниками уголовного розыска УВД на столичном метрополитене 56-летнего мужчины по подозрению в нанесении побоев пассажиру метро.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Екатерина Гузь рассказала, что в дежурную часть отдела полиции УВД на Московском метрополитене обратился 57-летний житель столицы. Он рассказал, что в вагоне электропоезда Калужско-Рижской линии метро между ним и неизвестным мужчиной возник словесный конфликт. В ходе ссоры незнакомец распылил в лицо потерпевшего неизвестное вещество, после чего скрылся.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
В Москве изъяли почти два килограмма кокаина

Сотрудники уголовного розыска установили личность хулигана и задержали его на станции метро "Медведково". Жизни и здоровью потерпевшего ничего не угрожает.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 116 УК РФ "Побои". В отношении подозреваемого избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.

Происшествия Преступления Криминал Москва ГУМВД Москвы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

В Кремле прокомментировали сообщения о возможном обращении Путина перед голосованием
Песков заявил об экспертном обсуждении идеи повышения НДФЛ для богатых
Попова: Уже через месяц число заболевших может стать минимальным
У Назарбаева обнаружен коронавирус
На Кубани с 21 июня откроются все гостиницы и пансионаты
Россиян предупредили об аномальном похолодании
ФСБ задержала участников нападения на Дагестан в 1999 году
Лжеэкстрасенсы обманули людей на пять миллионов рублей