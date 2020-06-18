Хулиган в московском метро устроил скандал и распылил газ

Заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по Москве Екатерина Гузь сообщила о задержании сотрудниками уголовного розыска УВД на столичном метрополитене 56-летнего мужчины по подозрению в нанесении побоев пассажиру метро.

Екатерина Гузь рассказала, что в дежурную часть отдела полиции УВД на Московском метрополитене обратился 57-летний житель столицы. Он рассказал, что в вагоне электропоезда Калужско-Рижской линии метро между ним и неизвестным мужчиной возник словесный конфликт. В ходе ссоры незнакомец распылил в лицо потерпевшего неизвестное вещество, после чего скрылся.

Сотрудники уголовного розыска установили личность хулигана и задержали его на станции метро "Медведково". Жизни и здоровью потерпевшего ничего не угрожает.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 116 УК РФ "Побои". В отношении подозреваемого избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.