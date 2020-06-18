Из-за жары в Москве начали поливать дороги и проводить аэрацию воздуха

Новости

В Великобритании бизнес требует сократить социальную дистанцию 14:10
Китайцы рассекретили новинки Volkswagen: дорогой универсал и элекрокроссовер 14:10
В Кургане 90-летняя бабушка скинула мошенникам 800 тыс рублей с балкона 14:09
На склоне Фудзи нашли тело пропавшего украинского спортсмена 14:09
Большинство театров Мадрида отложили открытие до сентября 14:06
В Челябинской области COVID-19 впервые выявили у новорожденного 14:06
Звезда "Великолепного века" сыграет в фильме Netflix 14:04
Лавров высказался против форсирования "окончательной нормализации" в Косово 14:03
На Кубани с 21 июня откроются все гостиницы и пансионаты 14:02
В Кремле объяснили отправку ветеранов на карантин перед парадом Победы 14:01
В польском замке XIV века нашли тайник с целым состоянием 14:01
МЧС завершит проверки детских лагерей к 1 июля 13:58
Продолжению съемок "Доктора Кто" помешала социальная дистанция 13:56
Песков заявил об экспертном обсуждении идеи повышения НДФЛ для богатых 13:51
Жителя Кубани будут судить за жестокое убийство девочки в 2016 году 13:50
За рубежом оценили новую тактику российских танков 13:43
Нереализованные продукты предложили отдавать на корм для животных 13:41
В Австралии расследуют случай уничтожения священных пещер аборигенов 13:40
В Кремле назвали абсурдными обвинения России и Китая в дезинформации 13:39
В Петербурге иномарка сбила шестерых пешеходов 13:37
Ученые идентифицировали загадочное ископаемое из Антарктиды 13:29
В Кремле прокомментировали сообщения о возможном обращении Путина перед голосованием 13:27
"Челси" объявил о покупке Тимо Вернера 13:27
Задержан хулиган, запустивший порноролик в аэропорту Казани 13:27
Сенатором от правительства Рязанской области назначена Ирина Петина 13:25
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Советы психологов: как подготовить выпускника к ЕГЭ
Советы психологов: как подготовить выпускника к ЕГЭ
Деньги из воздуха: как сэкономить на квартплате
Деньги из воздуха: как сэкономить на квартплате
Что поможет попрощаться с килограммами, накопленными в самоизоляции
Что поможет попрощаться с килограммами, накопленными в самоизоляции
18.06.2020 13:02
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Из-за жары в Москве начали поливать дороги и проводить аэрацию воздуха

Текст: Ирина Огилько

Из-за жары московские улицы стали каждые три часа поливать водой. Кроме того, в городе проводят аэрацию воздуха. Зачем это нужно, рассказал журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
Россиян предупредили об аномальном похолодании

"Все поливальные машины работают на улицах, они каждые три часа поливают дороги и прилегающую территорию, а также проводят аэрацию - шлейф воды из моющих насадок уборочной техники направляется вверх, в результате воздух охлаждается, дышать легче, - сказал Бирюков. - В общей сложности в этих работах задействовано около 43 тысяч сотрудников коммунальных служб и свыше 7 тысяч единиц техники"

Напомним, что цветы поливают ранним утром или вечером после 17:00, причем полив осуществляется так, чтобы земля увлажнялась на глубину залегания корней - на 30 сантиметров.

Общество Ежедневник Погода Москва Правительство Москвы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

В Кремле прокомментировали сообщения о возможном обращении Путина перед голосованием
Песков заявил об экспертном обсуждении идеи повышения НДФЛ для богатых
Попова: Уже через месяц число заболевших может стать минимальным
У Назарбаева обнаружен коронавирус
На Кубани с 21 июня откроются все гостиницы и пансионаты
Россиян предупредили об аномальном похолодании
Названы регионы-лидеры по уровню благосостояния семей
Как защититься от укусов клещей