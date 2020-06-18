Из-за жары в Москве начали поливать дороги и проводить аэрацию воздуха

Из-за жары московские улицы стали каждые три часа поливать водой. Кроме того, в городе проводят аэрацию воздуха. Зачем это нужно, рассказал журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Все поливальные машины работают на улицах, они каждые три часа поливают дороги и прилегающую территорию, а также проводят аэрацию - шлейф воды из моющих насадок уборочной техники направляется вверх, в результате воздух охлаждается, дышать легче, - сказал Бирюков. - В общей сложности в этих работах задействовано около 43 тысяч сотрудников коммунальных служб и свыше 7 тысяч единиц техники"

Напомним, что цветы поливают ранним утром или вечером после 17:00, причем полив осуществляется так, чтобы земля увлажнялась на глубину залегания корней - на 30 сантиметров.