С приходом коронавируса в столице появился новый орган - клинический комитет. Он объединил специалистов ведущих клиник, медицинских вузов и всех лечебных учреждений города. Что дала такая концентрация сил? Чему научила медиков? Чем может оказаться полезен в будущем полученный ими опыт? Об этом "РГ" рассказали члены клинического комитета департамента здравоохранения Москвы.

Сергей Петриков, директор НИИ Института скорой помощи им. Н.В. Склифосовского:

- В условиях чрезвычайной масштабной ситуации, какой стал приход пандемии COVID-19 в Москву, очень важна была с первых дней организация и унификация действий. Без него все напоминало бы фронт, на котором воюют несколько армий, но каждая по-своему. Ожидать победы в таком сражении не приходится. Клинический комитет по сути стал единым командным центром. В его работе принимали участие не только врачи и городских, и федеральных клиник, но и руководители департамента здравоохранения, мэр Москвы Сергей Семенович Собянин, его заместитель по вопросам социального развития Анастасия Владимировна Ракова. Это помогало всему московскому здравоохранению и действовать в едином ключе, вырабатывать единые подходы к госпитализации, выполнению компьютерной томографии - когда и как ее делать, подбору лекарственной терапии на догоспитальном этапе и потом. Все это затем распространялось на стационары и поликлиники города. Признанием эффективности такой работы стало то, что многие из чисто московских методик Минздравом РФ использовались при выработке рекомендаций по лечению коронавирусной инфекции для всей страны.

Но я должен заметить, что достойно пройти пик пандемии Москве во многом помогло то, что столичное здравоохранение было модернизировано по самым современным меркам еще до ее прихода. В частности, в поликлиниках была внедрена Единая медицинская информационная автоматизированная система ЕМИАС. Параллельно разрабатывалась система по удаленной обработке изображений компьютерной томографии. Уже во время пандемии эти две системы соединили. Благодаря этому когда "скорая" доставляла в стационар пациента, обследованного в КТ-центре на базе поликлиники, врачи сразу же могли посмотреть снимок легких и, не теряя времени, начать его лечить.

Эта модель может возрождаться всякий раз при встрече московского здравоохранения с неизвестными ситуациями

Андрей Белевский, главный внештатный пульмонолог департамента здравоохранения Москвы:

- Напомню, что мы столкнулись с коронавирусной инфекцией, зная ее практически только по литературе. А людей нужно было уже лечить. Поэтому и встала необходимость объединить усилия городских докторов, профессуры, работающей в городе, главных внештатных специалистов, главных врачей крупных больниц, где были развернуты ковидные центры, чтобы быстро принимать совместные решения. Одним из важнейших решений клинического комитета было, например, лечение на дому больных, у которых болезнь протекала без особых осложнений. Это сразу же заметно разгрузило больницы. К тому же для самого пациента лечиться дома всегда лучше, чем в больнице.

Именно клинический комитет принял и еще одно решение. Поступивших в стационар больных начали лечить от коронавируса, не дожидаясь результатов тестирования. Дело в том, что раньше результаты ПЦР иногда были по самым разным причинам ложноотрицательными. К тому же и ждать их нужно было несколько дней. Особенность же нового вируса состоит в том, что он развивается часто так быстро, что промедление с лечением может стать для больного критическим. Всему этому мы учились по ходу пандемии, можно сказать, с колес. Я помню, на одной из встреч нашего клинического комитета Сергей Семенович Собянин сказал: вы должны работать как единый организм. Так оно и произошло. Эта модель, на мой взгляд, может возрождаться всякий раз при встрече московского здравоохранения с ситуациями, прежде ему неизвестными.

Марина Журавлева, главный внештатный клинический фармаколог департамента здравоохранения Москвы:

- Действительно, лекарственных препаратов от новой инфекции в начале пандемии не было и не могло быть, так как до этого никто просто не знал о такой болезни. И когда появится эффективный и безопасный препарат, точно пока не скажет никто. Мне же хочется отметить следующее: Москва для борьбы с новым опасным вирусом использовала весь мировой опыт. Причем клинический комитет мониторил ситуацию его буквально по часам, по минутам, когда могла появиться новая информация, чтобы тут же ее оценить, проанализировать и при необходимости использовать для лечения больных. Работа шла титаническая, по интенсивности, по ответственности. Сейчас Минздравом РФ уже зарегистрированы несколько отечественных препаратов. Московские клиники, безусловно, среди первых участвуют в их применении. Будем смотреть, насколько они эффективны, безопасны. Конечно же, москвичей в первую очередь интересует вопрос: когда можно будет точно сказать, что уже есть лекарство от коронавируса. Мы, медики, в этом тоже заинтересованы. Но я напомню, что все-таки наш главный постулат: не навреди. Вот с этой точки зрения и будем оценивать прежде всего новые препараты. А для этого требуется время - всесторонне оценить препараты и особенности их применения.

Поэтому сейчас, когда наступает время отпусков, я, к сожалению, не могу рекомендовать москвичам не забыть взять с собой лекарство от коронавируса. Могу лишь посоветовать: укрепляйте свою иммунную систему, полноценно питайтесь. Соблюдайте санитарно-гигиенические нормы, в частности социальную дистанцию. Коронавирус еще раз приучил нас мыть руки. Постараемся и дальше не забывать об этой привычке - источником заражения очень часто бывают именно грязные руки. Простые правила могут помочь нам уберечь свое здоровье.