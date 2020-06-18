Новости

Следователи выявили новые эпизоды похищения людей в Ростовской области 20:06
В Крыму рассказали об инвестициях на миллиард в экологию Армянска 20:05
Релиз Cyberpunk 2077 перенесли на 19 ноября 19:58
Новый фильм Дэвида Финчера выйдет на Netflix в октябре 19:53
Экс-премьер Ингушетии стал фигурантом уголовного дела 19:45
Посол РФ прокомментировал обвинения о причастности РФ к убийству Хангошвили 19:38
В США выдан ордер на арест экс-полицейского, застрелившего афроамериканца 19:15
Цены на бензин выросли в большинстве центров субъектов России 19:09
Путин направил Назарбаеву телеграмму со словами поддержки 18:56
Московских школьников ждут на олимпиаде по генетике 18:55
Нижегородец осужден за убийство юноши, вступившегося за женщину 18:53
В Кузбассе мошенники похитили 250 миллионов рублей из фонда ОМС 18:52
Такси в Москве будут дезинфицироваться после каждого пассажира 18:50
Минздрав планирует возобновить всеобщую диспансеризацию 18:47
По факту пожара на корабле "Иван Папанин" возбуждено уголовное дело 18:40
Поезд насмерть сбил актрису Галину Дашевскую 18:37
У главы минздрава Удмуртии выявили коронавирус 18:37
На место массового захоронения под Псковом выехали следователи 18:30
Аксенов назвал продление антикрымских санкций ЕС данью традиции 18:26
В Финском заливе заметили дельфинов 18:21
Суд продлил арест обвиняемым в подготовке взрыва на концерте Киркорова 18:17
Голикова: Второй волны коронавируса может не быть 18:15
Владелец "Сочи": Позиция клуба о переносе матча с "Ростовом" не поменялась 18:15
Столовую правительственного комплекса в Сеуле закрыли из-за коронавируса 18:05
Спикер Госдумы оценил позицию КПРФ по поправкам в Конституцию 18:03
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Советы психологов: как подготовить выпускника к ЕГЭ
Советы психологов: как подготовить выпускника к ЕГЭ
Деньги из воздуха: как сэкономить на квартплате
Деньги из воздуха: как сэкономить на квартплате
Что поможет попрощаться с килограммами, накопленными в самоизоляции
Что поможет попрощаться с килограммами, накопленными в самоизоляции
18.06.2020 18:55
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Московских школьников ждут на олимпиаде по генетике

Текст: Ирина Огилько

Столичных учеников 8-11 классов приглашают принять участие в первой Московской онлайн-олимпиаде по генетике. Об этом сообщает пресс-служба департамента образования и науки Москвы.

Российские школьники завоевали шесть медалей на Балтийской олимпиаде по физике

Соревнование пройдет дистанционно с 18 по 24 июня. Выполнить задания можно в любой из этих дней. Участникам нужно получить индивидуальный код у классного руководителя или самостоятельно зарегистрироваться по ссылке на сайте Московской олимпиады школьников.

Как рассказали "РГ" в пресс-службе департамента, на решение задач отводится 4 часа. Отсчет времени начнется, как только участник приступит к выполнению заданий. Их сложность будет зависеть от класса участника. Так, старшим классам предложат задачи из разных областей генетики, включая молекулярную генетику, вирусологию и генную инженерию.

По словам научного руководителя Центра педагогического мастерства Ивана Ященко, одна из целей олимпиады - это дать старт системной работе по развитию таланта школьников в области генетики.

Анастасия Ракова: Популярность медицинского образования у столичных школьников растет

"Генетика - один из ключевых, быстро развивающихся, разделов современной биологии. Поэтому так важно заинтересовать школьников, показать, что в современной биологии важны и фундаментальные знания, и смежные естественные науки. Мы уверены, что участие в олимпиаде по генетике поможет ребятам узнать об этой науке чуть больше, и, возможно, в будущем связать с ней свою жизнь", - заявил Иван Ященко.

Итоги олимпиады подведут 26 июня. Победители и призеры получат электронные дипломы.

Организаторами Московской олимпиады школьников по генетике являются Департамент образования и науки города Москвы, Центр педагогического мастерства и Биологический факультет МГУ.

Общество Образование Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Роскомнадзор снимет ограничения с Telegram
Володин: Преемнику Путина достанется сильная Россия
В Госдуме прокомментировали продление антироссийских санкций ЕС
Видео: Первым добровольцам ввели вакцину от COVID-19
Песков заявил об экспертном обсуждении идеи повышения НДФЛ для богатых
Собянин: В московских МФЦ отмененяется предзапись
Названы регионы-лидеры по уровню благосостояния семей
Как защититься от укусов клещей