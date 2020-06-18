Московских школьников ждут на олимпиаде по генетике

Столичных учеников 8-11 классов приглашают принять участие в первой Московской онлайн-олимпиаде по генетике. Об этом сообщает пресс-служба департамента образования и науки Москвы.

Соревнование пройдет дистанционно с 18 по 24 июня. Выполнить задания можно в любой из этих дней. Участникам нужно получить индивидуальный код у классного руководителя или самостоятельно зарегистрироваться по ссылке на сайте Московской олимпиады школьников.

Как рассказали "РГ" в пресс-службе департамента, на решение задач отводится 4 часа. Отсчет времени начнется, как только участник приступит к выполнению заданий. Их сложность будет зависеть от класса участника. Так, старшим классам предложат задачи из разных областей генетики, включая молекулярную генетику, вирусологию и генную инженерию.

По словам научного руководителя Центра педагогического мастерства Ивана Ященко, одна из целей олимпиады - это дать старт системной работе по развитию таланта школьников в области генетики.

"Генетика - один из ключевых, быстро развивающихся, разделов современной биологии. Поэтому так важно заинтересовать школьников, показать, что в современной биологии важны и фундаментальные знания, и смежные естественные науки. Мы уверены, что участие в олимпиаде по генетике поможет ребятам узнать об этой науке чуть больше, и, возможно, в будущем связать с ней свою жизнь", - заявил Иван Ященко.

Итоги олимпиады подведут 26 июня. Победители и призеры получат электронные дипломы.

Организаторами Московской олимпиады школьников по генетике являются Департамент образования и науки города Москвы, Центр педагогического мастерства и Биологический факультет МГУ.