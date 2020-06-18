Москва усилила контроль за пожарной безопасностью в лесопарковых зонах

В Москве из-за жары усилен контроль за пожарной безопасностью в лесопарковых зонах, лесных массивах и на природных территориях. Сообщили "РГ" в комплексе городского хозяйства столицы.

Как рассказал заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, в связи с установившейся в столичном регионе жаркой погодой усилен контроль за соблюдением правил пожарной безопасности. "Особое внимание уделяется лесным массивам, лесопарковым зонам и природным территориям, где из-за высокой температуры могут возникнуть возгорания сухой травы, - сказал Бирюков.

По его словам, пожарные и спасатели столичного гарнизона проводят дополнительное патрулирование этих территорий, также ведется контроль обстановки с воздуха.

"Вертолеты Московского авиационного центра ежедневно совершают облеты, при обнаружении очагов возгорания пилоты сразу передают информацию на пульт оперативных служб, - отметил заммэра. - Все вертолеты оборудованы водосливными устройствами, что позволяет в случае необходимости незамедлительно приступить к тушению пожара".

Он напомнил, что при подготовке к жаркому периоду была проведена опашка всех населенных пунктов, прилегающих к лесным массивам, ее общая протяженностью составила около 1,5 тысяч километров при ширине 25 метров, организована расчистка лесопарковых и лесных зон от сухих деревьев, кустарников, травы. Также были подготовлены места забора воды для авиационной техники, вертолетные площадки, оборудованы подъездные пути к водоемам.

Петр Бирюков сообщил, что для защиты территории и населения от пожаров только в ТиНАО работают 11 пожарных частей общей численностью свыше 250 человек и более 70 единиц пожарно-спасательной техники.

"В этих округах подготовлены 250 пожарных водоемов с обустройством пожарных пирсов и подъездов к ним, из них 141 имеет водозаборные устройства. Дополнительно для тушения пожаров созданы отряды поливомоечной техники", - отметил он.

Заместитель Мэра подчеркнул, что основной причиной возникновения природных пожаров является несоблюдение элементарных правил пожарной безопасности. Поэтому особое внимание уделяется проведению разъяснительной работы с населением.