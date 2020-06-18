Наталья Сергунина: У столичных предпринимателей появилась новая возможность для господдержки

Владельцы малых и средних предприятий в Москве, потерявшие государственные преференции из-за того, что по каким-то причинам не представили отчетность в налоговую службу, могут вновь подать заявку на включение в реестр МСП. После этого они вновь смогут претендовать на все полагающиеся предпринимателям федеральные и региональные меры поддержки, сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

Такую возможность дал малым и средним предприятиям федеральный закон N166-ФЗ, принятый в начале июня.

"Сейчас в Москве зарегистрировано более 773 тысяч субъектов МСП, причем 150 тысяч в прошлом году потеряли статус", - отмечает Сергунина. Если до 30 июня они представят в налоговую сведения о среднесписочной численности работников и доходах за 2018 год, их снова включат в реестр МСП, что даст предпринимателям доступ к программам поддержки.

Напомним, столичные власти предоставляют предпринимателям 13 видов субсидий, льготные кредиты под 3-7 процентов годовых и рефинансирование ставок. А федеральные преференции позволят в два раза - с 30 до 15 процентов - снизить страховые взносы и получить льготные кредиты.

Все вопросы относительно нового закона и возможности вернуть себе статус субъекта МСП можно задать специалистам ГБУ "Малый бизнес в Москве" по телефону +7(495)225-14-14 или на сайте.