"Парк ремесел" на ВДНХ приглашает москвичей к себе на день рождения

18 июня отмечает день рождения "Парк ремесел" на ВДНХ. Этой посвященной ручному труду площадке исполняется 4 года. Ко дню своего рождения "Парк ремесел" подготовил для горожан много творческих онлайн-занятий, трансляции которых пройдут на сайте ВДНХ и в соцсети "Одноклассники", сообщает портал mos.ru.

- "Парк ремесел" был открыт в рамках масштабной реконструкции ВДНХ и стал одним из семи тематических кластеров на территории выставки. За четыре года в нем прошли более пяти тысяч мастер-классов", - цитирует портал заммэра Москвы Наталью Сергунину.

Праздничная онлайн-программа начнется 18 июня в 12.00 с мастер-класса школы сыроделия. Участников научат выбирать, правильно нарезать и подавать к столу разные сорта сыра. В 14.00 откроется мастерская фарфора, где всем желающим покажут, как изготовить фарфоровую посуду. В 15.00 стартует школа флористики, а в 18.00 - школа дизайна, где расскажут, как можно обновить старую одежду. Занятия будут бесплатными и, как обещают организаторы, очень интересными.