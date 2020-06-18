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18.06.2020 17:00
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Парк "Зарядье" планируется открыть 23 июня

Текст: Ангелина Зеленькова

Столичный парк "Зарядье" планируется открыть 23 июня. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в интервью телеканалу "Россия 24".

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Глава города отметил, что большинство парков и скверов уже открыты. Но с парком "Зарядье" столичные власти решили повременить, потому что он пользуется большой популярностью у москвичей. "Площадь парка очень маленькая, а количество людей, которые хотят туда попасть, большое. Мы боялись скученности посетителей и держали его закрытым до последнего. Но если ситуация будет нормальная, то, скорее всего, 23 июня мы примем решение и откроем парк "Зарядье"", - сказал Сергей Собянин.

Мэр напомнил москвичам, что при посещении общественных и многолюдных мест нужно быть осторожным. "Если вы видите, что там большая скученность, много посетителей, выберите другое время, место. Не надо бросаться во все тяжкие, риск заражения коронавирусом сохраняется. Надо беречь себя, стараться выбирать маршруты, которые не очень людные", - подчеркнул глава города.

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