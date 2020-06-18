Сенатором от правительства Рязанской области назначена Ирина Петина

Членом Совета Федерации Федерального Собрания РФ от правительства Рязанской области назначена замминистра здравоохранения региона Ирина Александровна Петина. Соответствующее постановление губернатора опубликовало издание "Рязанские ведомости".

Ранее представителем от исполнительной власти региона в верхней палате парламента был экс-губернатор Олег Ковалев, который скончался в мае.

Губернатор Николай Любимов накануне подписал постановление о назначении Ирины Петиной сенатором. Постановление вступает в силу с момента его подписания. Документ был направлен в Совет Федерации.

Ирина Петина родилась 31 августа 1972 года в Рязани. С 2011 года в региональном правительстве занимала должность заместителя министра здравоохранения. В ведомстве она курировала госзакупки и правовое обеспечение, бухгалтерию и отчетность, а также планово-финансовый отдел.