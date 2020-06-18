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18.06.2020 16:03
Проект: В регионах

В аэропорту Липецка началась модернизация

Модернизация аэровокзала и благоустройство прилегающей к нему территории полным ходом идет в аэропорту Липецка. В результате здесь появится отдельный зал ожидания для пассажиров бизнес-класса, где можно будет не только отдохнуть в ожидании рейса, но и провести деловые переговоры.
Фото: Администрация Липецкой области Фото: Администрация Липецкой области
Фото: Администрация Липецкой области

Автомат для упаковки багажа, стойка регистрации вылетов и места для пассажиров установлены так, чтобы каждый мог соблюсти социальную дистанцию в этом здании.

Изменилась и территория аэровокзального комплекса. Символ липецкого аэропорта - ЯК-40 - перенесен к въезду, а динозавр из покрышек, созданный для Липецка компанией "Йокохама", "переехал" в ОЭЗ "Липецк".

Помимо этого, для удобства пассажиров и сопровождающих около аэропорта расширят парковку. Стоянка для самолетов тоже станет просторнее. Проект реконструкции аэропорта предполагает также обновление взлетно-посадочной полосы, перрона, мест стоянок, рулежных дорожек, устройство очистных сооружений и водосточно-дренажной сети, строительство аварийно-спасательной станции, установку свето-сигнального оборудования и объектов электроснабжения.

Фото: Администрация Липецкой области
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Пока из-за пандемии коронавируса из Липецка отменены рейсы в Анталью, Симферополь, Санкт- Петербург, Сочи. Однако технически к возобновлению полетов все готово, и как только ограничения будут сняты, аэропорт заработает в прежнем режиме.

Глава региона Игорь Артамонов называет аэропорт не просто визитной карточкой области, но и важным стратегическим объектом.

- Аэропорт имеет статус международного, - напоминает Артамонов. - И мы будем поддерживать его модернизацию. Вместе работаем над расширением географии полетов, чтобы летать из Липецка стало еще удобнее, а к нам в регион приезжало больше гостей.

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