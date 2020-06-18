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18.06.2020 04:46
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Гидрометцентре рассказали о резком похолодании 20 июня

Европейская часть России, Урал и некоторые регионы Сибири окажутся во власти циклона, который смещается не на восток, как обычно, а на запад. Подобное случается не часто, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
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По его словам, уже в субботу, 20 июня, в Москве и области похолодает. Температура воздуха понизится сразу на 10 градусов. Например, в светлое время суток будет 18-20 градусов, ночью - максимум +10 градусов. Но это не какая-то аномалия, а норма. Погода приблизится к своим нормальным показателям для середины июня, отметил Вильфанд.

Меньше повезет жителям Томской, Омской, Тюменской, Челябинской области. Там температура воздуха будет ниже нормы на шесть градусов.

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