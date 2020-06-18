В Калуге девушки в нижнем белье станцевали у мемориала Победы

В Калуге полиция начала проверку ролика, на котором девушки в нижнем белье танцуют на фоне мемориала Победы. По итогам проверки будет приниматься процессуальное решения, сообщил "РГ" официальный представитель УМВД по региону Сергей Мухин.

В ходе мониторинга интернета полицейские наткнулись на скандальное видео: две девушки в нижнем белье купаются и танцуют в фонтане на площади Победы в Калуге. На заднем плане у них видна мемориальная стела с георгиевской лентой. Танец засняли и выложили в соцсети.

- Обнаруженный материал был направлен в УМВД областного центра. Проверка происходящего уже началась. Личности девушек устанавливаются, - сообщил Сергей Мухин.

В ходе проверки полицейские выясняют: зачем это было сделано, и, если в случившемся усматривается нарушение законодательства, будут приниматься адекватные меры.