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18.06.2020 17:12
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Калуге девушки в нижнем белье станцевали у мемориала Победы

Текст: Елена Шулепова (Калуга)

В Калуге полиция начала проверку ролика, на котором девушки в нижнем белье танцуют на фоне мемориала Победы. По итогам проверки будет приниматься процессуальное решения, сообщил "РГ" официальный представитель УМВД по региону Сергей Мухин.

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В ходе мониторинга интернета полицейские наткнулись на скандальное видео: две девушки в нижнем белье купаются и танцуют в фонтане на площади Победы в Калуге. На заднем плане у них видна мемориальная стела с георгиевской лентой. Танец засняли и выложили в соцсети.

- Обнаруженный материал был направлен в УМВД областного центра. Проверка происходящего уже началась. Личности девушек устанавливаются, - сообщил Сергей Мухин.

В ходе проверки полицейские выясняют: зачем это было сделано, и, если в случившемся усматривается нарушение законодательства, будут приниматься адекватные меры.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Калужская область Калуга

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