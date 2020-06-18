В липецких школах продолжат подготовку будущих медиков

В школах Липецкой области в новом учебном году продолжат работу специальные медицинские классы. Их ученики уже со школьной скамьи готовятся стать врачами. В двух учебных заведениях города Ельца - лицее №5 и гимназии №11 - такие классы заработали в минувшем учебном году в рамках договора между образовательными организациями и Воронежским государственным медицинским университетом имени Н. Н. Бурденко. Сама же инициатива вот такой усиленной подготовки и профориентации школьников принадлежит главе региона Игорю Артамонову.

Он не раз называл проблему нехватки медиков в области острой и подчеркивал, что необходимо исправлять ситуацию.

- И начнем мы с увеличения медицинских классов в школах районных центров, чтобы ученики смогли почувствовать призвание к врачеванию как можно раньше, - отмечает Игорь Артамонов.

Для этого в течение учебного года елецкие школьники посещали специальные экскурсии в городской больнице №2, принимали участие в волонтерских акциях, занимались в детском технопарке "Кванториум" в Липецке. Особое внимание педагоги уделяют знаниям учеников по химии и биологии, а сами школьники за год выполнили массу исследовательских работ по этим направлениям. После того как в Ельце открылся Ресурсный центр "Школьной лиги РОСНАНО", у юных ельчан появилась возможность разрабатывать и защищать собственные проекты в рамках одной из крупнейших образовательных программ страны. Теперь они готовятся к олимпиаде "Юный медик", организованной ВГМУ имени Н. Н. Бурденко, участие и победа в которой дают выпускникам 11-х классов дополнительные баллы к результатам ЕГЭ.