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18.06.2020 16:12
Проект: В регионах

В липецких школах продолжат подготовку будущих медиков

В школах Липецкой области в новом учебном году продолжат работу специальные медицинские классы. Их ученики уже со школьной скамьи готовятся стать врачами. В двух учебных заведениях города Ельца - лицее №5 и гимназии №11 - такие классы заработали в минувшем учебном году в рамках договора между образовательными организациями и Воронежским государственным медицинским университетом имени Н. Н. Бурденко. Сама же инициатива вот такой усиленной подготовки и профориентации школьников принадлежит главе региона Игорю Артамонову.
Фото: Администрация Липецкой области Фото: Администрация Липецкой области
Фото: Администрация Липецкой области

Он не раз называл проблему нехватки медиков в области острой и подчеркивал, что необходимо исправлять ситуацию.

- И начнем мы с увеличения медицинских классов в школах районных центров, чтобы ученики смогли почувствовать призвание к врачеванию как можно раньше, - отмечает Игорь Артамонов.

Фото: Администрация Липецкой области
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Для этого в течение учебного года елецкие школьники посещали специальные экскурсии в городской больнице №2, принимали участие в волонтерских акциях, занимались в детском технопарке "Кванториум" в Липецке. Особое внимание педагоги уделяют знаниям учеников по химии и биологии, а сами школьники за год выполнили массу исследовательских работ по этим направлениям. После того как в Ельце открылся Ресурсный центр "Школьной лиги РОСНАНО", у юных ельчан появилась возможность разрабатывать и защищать собственные проекты в рамках одной из крупнейших образовательных программ страны. Теперь они готовятся к олимпиаде "Юный медик", организованной ВГМУ имени Н. Н. Бурденко, участие и победа в которой дают выпускникам 11-х классов дополнительные баллы к результатам ЕГЭ.

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