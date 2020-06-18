В Москве заработал онлайн-сервис, помогающий безопасно купить квартиру

Москвичи смогут проверить подлинность документов жилищного учета с помощью нового сервиса на mos.ru. Он будет полезен горожанам при совершении сделок с недвижимостью. Сервис фиксирует информацию о выданной выписке из домовой книги или едином жилищном документе, которую можно сравнить с данными в бумажной копии документа. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"Используя сервис, будущий покупатель квартиры сможет проверить предоставленную выписку в доверенном источнике, сравнив полученные сведения с бумажным документом. Ранее для этого приходилось идти в центр "Мои документы", чтобы получить бумажный документ с печатью", - отмечает руководитель департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко.

У всех выписок из домовой книги и единых жилищных документов появился QR-код с уникальным кодом документа. Его можно отсканировать камерой мобильника и "пройти" на страницу mos.ru с информацией о выданном документе. Сведения, указанные на странице, представлены в обезличенном виде, но их вполне достаточно, чтобы убедиться в подлинности документа.

Проверить документ можно и на странице нового сервиса - нужно ввести его идентификатор в специальное поле и нажать "Проверить". При подлинности документа откроется страница mos.ru с этим документом. В случае, если номер выписки или единого жилищного документа введен неправильно, либо документ не подлинный - система выдаст сообщение "Документ не найден".