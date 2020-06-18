В отеле в центре Москвы загорелась крыша

Постояльцев отеля в центре Москвы срочно эвакуировали из-за возникшего пожара. На место прибыли спасатели, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС РФ по Москве.

"Загорелась крыша здания в доме номе 6 в Певченском переулке. Площадь пожара составила 50 квадратных метров. В целях безопасности всех людей из гостиницы эвакуировали", - со ссылкой на источник пишет ТАСС.

В ликвидации огня задействовали четыре машины спецтехники и 19 человек личного состава. Пожар потушен, специалисты на месте выясняют причины возгорания.