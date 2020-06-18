В Подмосковье воры попытались вскрыть банкомат

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила о попытке похитить в Наро-Фоминском городском округе из банкомата более 2,5 миллионов рублей.

Татьяна Петрова рассказала, что злоумышленники в белых халатах, масках и перчатках в ночное время зашли в тамбурное помещение одной из кредитных организаций в городском поселении Апрелевка и топором повредили банкомат. Затем при помощи газобаллонного оборудования попытались похитить более 2,5 миллиона рублей. Но сработала сигнализация, и правонарушителям пришлось скрыться.

Взломщиков задержали по местам проживания сотрудники уголовного розыска УМВД России по Наро-Фоминскому городскому округу. Ими оказались двое мужчин в возрасте 48 и 50 лет.

При обысках у них обнаружены одежда и предметы, использованные при совершении преступления, и автомобиль, на котором они скрылись с места происшествия.

В отношении одного из задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, второго - домашнего ареста.