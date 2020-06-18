1 июля амурчане проголосуют за проекты благоустройства своих поселков

Жители сел Амурской области 1 июля смогут выбрать проекты благоустройства их населенных пунктов в рамках инициативного бюджетирования, которые будут реализованы в 2021 году.

- У глав муниципальных образований появляется возможность обсудить с населением предлагаемые проекты на площадке единого дня голосования. Это позволит получить наибольший охват мнений, заранее определиться с выбором объекта и в следующем году быстрее приступить к благоустройству, - рассказал первый заместитель министра финансов Приамурья Владимир Сологуб.

Программа по поддержке местных инициатив действует в Приамурье с 2017 года. В соответствии с нею областной бюджет выделяет на конкурсной основе средства на проекты, поддержанные собраниями граждан и направленные на развитие общественной инфраструктуры. Одно из главных условий - софинансирование проектов жителями и местными бюджетами. Причем последние должны направить на реализацию проекта пять процентов от суммы областной субсидии.

В пилотном проекте в 2017-м участвовали всего четыре населенных пункта. Благодаря инициативному бюджетированию в селе Ивановка, например, обустроили озеро с лотосами, в Березовке построили стадион, во Владимировке установили хоккейную коробку, а в селе Чигири сделали сквер.

В прошлом году в муниципальных образованиях было выполнено 82 проекта. На них областное министерство финансов выделило 80 миллионов рублей. Чаще всего районы-участники программы благоустраивали места массового отдыха, сооружали спортплощадки и ремонтировали дома культуры. Кроме того, в рамках инициативного бюджетирования проводили уличное освещение и обустраивали места захоронений.

В этом году число выбранных гражданами проектов увеличилось до 172. В начале 2020-го в региональном бюджете на эти цели было предусмотрено 110 миллионов рублей, но власти области нашли возможность выделить дополнительно 55 миллионов. Как сообщили в минфине Приамурья, 1 апреля до муниципалитетов были доведены лимиты, а уже 21 апреля заключены соглашения со всеми поселениями - получателями областной субсидии.

За два месяца уже многое сделано. Так в селах Дружное и Романкауцы Мазановского района смонтировано уличное освещение - появились фонари, работающие на солнечных батареях. В Дружном на это потратили более 300 тысяч рублей, во Романкауцах - свыше 700 тысяч. В селе Ключи Константиновского района делают пешеходные дорожки в парке. Чуть позже здесь установят детский игровой комплекс и сделают освещение. В Зеньковке и Коврижке благоустраивают зоны отдыха. В Новопетровке ремонтируют памятник землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, - полностью обновляют стелу и делают новые плиты с фамилиями амурчан-героев.

В ближайших планах в Мазановском районе - провести свет на улицы Раздольного и Новокиевского Увала, отремонтировать Дома культуры в Белоярове, Молчанове, Новороссийке и Маргаритовке, установить ограждения в Мазанове, огородить кладбище в Угловом. В Ивановском районе приведут в порядок Дома культуры в селах Крещеновке, Успеновке и Луговом. Сейчас в них ремонтируют зрительные залы: меняют полы, обновляют потолки и делают внутреннюю отделку. Работы в каждом культурном учреждении обойдутся в 1,2 миллиона рублей. Кроме того, в рамках инициативного бюджетирования на территории района соорудят спортивную и многофункциональную игровую площадки, облагородят памятник, проведут освещение, обустроят зону отдыха и спортивный городок.

В Серышевском районе в селе Казанка благоустраивают территорию возле озера Родяжное - сейчас чистят берег и сам водоем. Позже проведут берегоукрепление, проложат пешеходные дорожки и установят лавочки. Кроме этого, на полученные средства - а сельчанам на реализацию их идей выделили 1,1 миллиона рублей - создадут парк на прилегающей к озеру территории. В этом году за счет инициативного бюджетирования в районе преобразятся десять сел.

Почти в три миллиона рублей обойдется благоустройство территории возле Дома культуры в селе Сычевка Свободненского района. Всего в программе участвуют 11 населенных пунктов этого муниципального образования.

В Бурейском районе на территории Родионовского сельсовета приступили к ремонту памятника воинам-землякам, павшим в годы Великой Отечественной войны, и благоустройству прилегающей к нему территории. Здесь уложат тротуарную плитку, заменят ограждения, оштукатурят и покрасят стелу.

Обновления коснулись сел Сковородинского района. В Игнашине предложили осветить улицы, и в селе уже горят семь уличных фонарей. На станции Большая Омутная отремонтировали водовод. В селе Невер благоустраивают погост, а в поселке городского типа Ерофей Павлович - сквер.

В других районах области также будут приводить в порядок общественные территории, создавать парки, разбивать скверы, ремонтировать памятники, восстанавливать места захоронений, строить детские площадки.

Реализацию всех проектов инициативного бюджетирования в 2020 году планируется завершить к 30 августа.

В правительстве Амурской области подчеркивают, что в этом году программа стала более доступной для муниципалитетов. Во-первых, теперь проекты могут представлять не только сельские, но и городские поселения. Эта новая возможность появилась у 17 населенных пунктов. Во-вторых, увеличилось количество получателей субсидии. В 2018-2019 годах на конкурсный отбор можно было подать только одну заявку от поселения, теперь муниципалитеты могут представлять несколько проектов. В-третьих, областное министерство финансов снизило долю софинансирования населения с трех до одного процента суммы субсидии, предоставляемой на реализацию проекта из бюджета.

- Инициативное бюджетирование - это один из самых простых способов получить муниципалитетам деньги из областного бюджета на благоустройство своих территорий и привлечь к участию местных жителей, - прокомментировал заместитель председателя правительства Приамурья Владимир Кобелев.

Не исключено, что в 2021 году возможности участников программы расширятся. Сейчас обсуждается новый подход к предоставлению областной субсидии: ее размер ставится в зависимость от численности населения муниципального образования. Территории, где проживают менее 350 человек, смогут по-прежнему получить не более одного миллиона рублей. Населенные пункты, в которых от 350 до 1360 человек, могут рассчитывать на сумму до 1,5 миллиона. Для муниципалитетов с числом жителей свыше 1360 человек предназначены субсидии до двух миллионов рублей. Это, как считают в правительстве региона, позволит амурчанам предлагать более масштабные проекты по благоустройству своих сел и поселков.