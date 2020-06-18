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18.06.2020 11:55
Проект: В регионах

Число грузовых рейсов по маршруту Китай - Европа превысило 1300

С начала 2020 года через железнодорожную станцию Маньчжурия по маршруту Китай - Европа въехало и выехало 1322 грузовых поезда с 118374 контейнерами (в 20-футовом эквиваленте).
Фото: Сайт "Партнеры" Фото: Сайт "Партнеры"
Фото: Сайт "Партнеры"

Показатели по сравнению с предыдущим периодом увеличились на 15 процентов.

В этом потоке 635 грузовых поездов с 56436 контейнерами въехало в КНР, 687 составов с 61918 контейнерами выехало.

В провинции Хэйлунцзян разом запустили несколько сотен проектов

В настоящее время через железнодорожную станцию Маньчжурия пролегают 52 транспортные линии грузовых перевозок по маршруту Китай - Европа. Основные пункты сбора грузов для отправляющихся из КНР в Евросоюз поездов находятся в более чем 60 городах, в том числе в таких как Тяньцзинь, Чанша, Гуанчжоу, Сучжоу.

Пункты назначения этих поездов расположены в 13 европейских странах, включая Нидерланды, Германию, Польшу, Чехию, Бельгию, Россию. Товары доставляются в 28 городов, в их числе Зебрюгге, Гамбург, Варшава, Малашевиче, Минск, Кунцево, Москва, Екатеринбург, Ворсино.

Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Провинция Хэйлунцзян

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