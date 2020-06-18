Пожалуй, лучше всех о том, с чем надо расстаться, сказал глава Забайкалья Александр Осипов. С непонятной бедностью и неустроенностью при огромных богатствах. Он привел примеры. Многие школы было невозможно перевести на дистанционный формат, потому что нет интернета. А у 16 процентов учеников не оказалось никаких гаджетов, чтобы заниматься удаленно…
Понятно, что без развития экономики такие проблемы не решить. Поэтому одной из основных тем дискуссии стали взаимоотношения государства и бизнеса. Предпринимателям надо помогать подняться после потрясений, но как? И каким именно предпринимателям? Тем более что далеко не все они выстраиваются в очередь за господдержкой. Как отметил директор по взаимодействию с государственными органами и регионами Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта Тарас Попов, 71 процент представителей бизнеса, по данным опроса, вообще не обращался за помощью.
Прагматичный критерий отбора субъектов для оказания господдержки предложил декан экономического факультета МГУ Александр Аузан. Он объяснил, что при шоковом кризисе что-то падает, а что-то бурно растет. Какие-то сектора были успешными в 2019-м - те же туризм, сфера обслуживания. Сейчас они в руинах и, конечно, просят о помощи. Но какой от нее будет эффект?
- Надо давать не тому, кто громче кричит, а тому, кто потом принесет больше поступлений в бюджет в виде налогов - на прибыль и других, - отметил эксперт.
Любопытно, что туризм некоторые выступавшие упоминали как перспективную отрасль, хотя и отмечали, что даже до эпидемии она занимала незначительную нишу в экономике ДФО. И.о. губернатора Камчатского края Владимир Солодов вообще предрек ей расцвет именно в посткоронавирусное время, когда туристы по понятным причинам будут сторониться людных мест.
- Развитие туризма - это одно из условий возвращения к нормальной жизни после коронавируса. И отдых в уединенных местах Камчатки или Бурятии будет более востребован, чем переполненные музеи Флоренции. Мы можем перетянуть на себя глобальные туристические потоки, - считает руководитель региона.
Но и тут без господдержки никуда. Причем нужна она не только турфирмам, но и смежным отраслям. Тарас Попов отметил, что тарифы авиакомпаний после эпидемии непременно вырастут.
- Если компании получат господдержку, тарифы поднимутся процентов на десять, а если она окажется недостаточной, могут вырасти до 60-ти, - подчеркнул он.
При новых ценах на авиабилеты уединенные дальневосточные достопримечательности могут оказаться вообще недоступными. Впрочем, участники дискуссии называли и другие возможные драйверы роста. Рыбный промысел, высокие технологии, креативную индустрию, добычу ископаемых (куда без нее на Дальнем Востоке), их переработку… И все были едины в одном: бизнес должен не только взывать о помощи, но и становиться более гибким, меняться под новые реалии. Отмечали даже, что малый бизнес, а тем более неоперившиеся стартапы сейчас находятся в более выгодной ситуации, чем крупная промышленность. Потому что им проще реагировать на перемены и они ближе к потребителю.
Разумеется, меняться должна и власть. Глава Якутии Айсен Николаев привел в пример начатые еще в 2019-м реформы в нескольких региональных министерствах, в результате чего "мы стали согласовывать проекты решений за два-три часа, а не две-три недели, как раньше". В этом его поддержали все, хотя Владимир Солодов и заметил, что "меняемся мы непростительно мало".
- Ждем, что все закончится и можно будет вернуться к прежнему образу жизни, - сказал он.
Меняться, конечно, надо всем. Это показал и сам ход дискуссии. Одному из губернаторов при всем старании не смогли включить микрофон, и он покинул заседание клуба, так и не сказав своего слова.