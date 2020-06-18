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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Посткоронавирусное будущее

"Ленский клуб" предложил рецепты для жизни после COVID-19
Текст: Владимир Таюрский (ДФО)
Российская газета - Экономика Дальнего Востока № 132(8186)
Главы дальневосточных регионов и эксперты в разных отраслях в режиме онлайн провели заседание "Ленского клуба". Эта дискуссионная площадка стала первой в ДФО попыткой на таком уровне заглянуть в посткоронавирусное будущее, прикинуть, что можно взять туда из прошлого и настоящего, а с чем лучше без сожаления расстаться.
Мир уже не будет прежним ни для власти, ни для бизнеса, ни для обычных людей. Фото: Александр Гальперин / РИА Новости Мир уже не будет прежним ни для власти, ни для бизнеса, ни для обычных людей. Фото: Александр Гальперин / РИА Новости
Мир уже не будет прежним ни для власти, ни для бизнеса, ни для обычных людей. Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Пожалуй, лучше всех о том, с чем надо расстаться, сказал глава Забайкалья Александр Осипов. С непонятной бедностью и не­устроенностью при огромных богатствах. Он привел примеры. Многие школы было невозможно перевести на дистанционный формат, потому что нет интернета. А у 16 процентов учеников не оказалось никаких гаджетов, чтобы заниматься удаленно…

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Понятно, что без развития экономики такие проблемы не решить. Поэтому одной из основных тем дискуссии стали взаимоотношения государства и бизнеса. Предпринимателям надо помогать подняться после потрясений, но как? И каким именно предпринимателям? Тем более что далеко не все они выстраиваются в очередь за господдержкой. Как отметил директор по взаимодействию с государственными органами и регионами Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта Тарас Попов, 71 процент представителей бизнеса, по данным опроса, вообще не обращался за помощью.

Прагматичный критерий отбора субъектов для оказания гос­поддержки предложил декан экономического факультета МГУ Александр Аузан. Он объяснил, что при шоковом кризисе что-то падает, а что-то бурно растет. Какие-то сектора были успешными в 2019-м - те же туризм, сфера обслуживания. Сейчас они в руинах и, конечно, просят о помощи. Но какой от нее будет эффект?

- Надо давать не тому, кто громче кричит, а тому, кто потом принесет больше поступлений в бюджет в виде налогов - на прибыль и других, - отметил эксперт.

Любопытно, что туризм некоторые выступавшие упоминали как перспективную отрасль, хотя и отмечали, что даже до эпидемии она занимала незначительную нишу в экономике ДФО. И.о. губернатора Камчатского края Владимир Солодов вообще предрек ей расцвет именно в посткоронавирусное время, когда туристы по понятным причинам будут сторониться людных мест.

- Развитие туризма - это одно из условий возвращения к нормальной жизни после коронавируса. И отдых в уединенных местах Камчатки или Бурятии будет более востребован, чем переполненные музеи Флоренции. Мы можем перетянуть на себя глобальные туристические потоки, - считает руководитель региона.

Но и тут без господдержки никуда. Причем нужна она не только турфирмам, но и смежным отраслям. Тарас Попов отметил, что тарифы авиакомпаний после эпидемии непременно вырастут.

- Если компании получат господдержку, тарифы поднимутся процентов на десять, а если она окажется недостаточной, могут вырасти до 60-ти, - подчеркнул он.

Фото: РИА Новости
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При новых ценах на авиабилеты уединенные дальневосточные достопримечательности могут оказаться вообще недоступными. Впрочем, участники дискуссии называли и другие возможные драйверы роста. Рыбный промысел, высокие технологии, креативную индустрию, добычу ископаемых (куда без нее на Дальнем Востоке), их переработку… И все были едины в одном: бизнес должен не только взывать о помощи, но и становиться более гибким, меняться под новые реалии. Отмечали даже, что малый бизнес, а тем более неоперившиеся стартапы сейчас находятся в более выгодной ситуации, чем крупная промышленность. Потому что им проще реагировать на перемены и они ближе к потребителю.

Разумеется, меняться должна и власть. Глава Якутии Айсен Николаев привел в пример начатые еще в 2019-м реформы в нескольких региональных министерствах, в результате чего "мы стали согласовывать проекты решений за два-три часа, а не две-три недели, как раньше". В этом его поддержали все, хотя Владимир Солодов и заметил, что "меняемся мы непростительно мало".

- Ждем, что все закончится и можно будет вернуться к прежнему образу жизни, - сказал он.

Меняться, конечно, надо всем. Это показал и сам ход дискуссии. Одному из губернаторов при всем старании не смогли включить микрофон, и он покинул заседание клуба, так и не сказав своего слова.

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Забайкальский край ДФО Якутия Пандемия коронавируса COVID-19

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