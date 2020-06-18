В 2020 году исполняется десять лет с момента, когда занимающаяся медицинскими исследованиями лаборатория "Гемотест" начала работать на принципах франчайзинга. К сегодняшнему дню 530 из 700 ее отделений открыты по франшизе.

Светлана Василенко: Лаборатории на Дальнем Востоке приступили к работе позже других, но при этом, что удивительно, оказались едва ли не самыми эффективными. Фото: Лаборатория "Гемотест"

По словам руководителя департамента развития сети компании Светланы Василенко, многие из партнеров уже пролонгировали свои концессионные соглашения, которые изначально заключались на пять лет. Это, считает она, говорит о работающей и экономически эффективной бизнес-модели. Успешность франшизы "Гемотест" была подтверждена и профессионалами отрасли: в 2018 году на Всероссийском конкурсе "Социальный франчайзинг", где отбирали лучшие практики для тиражирования, лаборатория заняла первое место, подтвердив статус лидера. В компании рассказали, благодаря чему удается так успешно развиваться, и какое место в планах "Гемотеста" занимает Дальний Восток.

Светлана Александровна, ваши отделения работают во всех федеральных округах России. Сколько их в Дальневосточном?

Светлана Василенко: Действительно, сеть наших отделений раскинулась от Калининграда до Южно-Сахалинска. Более того, в прошлом году мы вышли за пределы России и открыли несколько точек в Киргизии.

Лабораторные отделения на Дальнем Востоке приступили к работе позже других, но при этом, что удивительно, оказались едва ли не самыми эффективными. Отделения в Южно-Сахалинске и Петропавловске-Камчатском очень быстро вышли на точку безубыточности и стали рентабельными. Бизнес-модель в очередной раз доказала свою устойчивость, а получаемая доходность дала возможность двигаться вперед. Так, наш камчатский партнер открыл отделение в Елизове, а сахалинский сейчас готовится к запуску второго отделения в областном центре.

То есть отдаленность региона не мешает работе?

Светлана Василенко: Абсолютно. И на Камчатке, и на Сахалине все происходит точно так же, как и в любой другой точке страны. Отделения открываются утром, принимают пациентов, и уже во второй половине дня курьер получает там биоматериал в пробирках, отвозит в аэропорт. Дальше все это самолетом отправляется в Москву, в столичном аэропорту забирается и доставляется в лабораторию в Московской области.

Благодаря отлаженной системе логистики наши пациенты получают результаты исследований в короткие сроки.

Если количество самолетов сокращается или расписание меняется, мы стараемся оптимизировать часы работы лабораторного отделения, но пока даже в сложившейся из-за коронавируса ситуации проблем в ДФО у нас не возникало.

Логистические расходы включены в затраты головной компании. А когда мы определяем, какой будет стоимость услуг на той или иной территории, всегда изучаем рынок и стараемся держать цены чуть ниже средних, чтобы нашими предложениями смогло воспользоваться как можно большее количество людей.

Какие территории Дальнего Востока, на ваш взгляд, более перспективны для развития сети?

Светлана Василенко: Дальний Восток - в целом перспективное для нас направление, и мы постараемся зайти во все крупные города округа в следующие два-три года.

Что касается ближайших планов, то в скором времени мы намерены открыть представительство во Владивостоке и сейчас подыскиваем подходящую для него локацию. Помимо представительства в дальневосточной столице заработает лабораторное отделение. У нас уже есть партнер, с которым идут переговоры.

Что такого, чего не могут другие, предлагает клиентам "Гемотест"?

Светлана Василенко: Наша компания - одна из ведущих в стране, мы предлагаем более 2,5 тысячи видов исследований. В структуре "Гемотеста" пять специализированных лабораторий, которые позволяют представить максимально широкий спектр тестов.

Лабораторий такого уровня, оснащенных подобной аппаратурой, способных на тот ассортимент исследований и по тем ценам, которые предлагаем мы, на рынке РФ не так много. Поэтому практически все отделения, открывающиеся под нашей вывеской, быстро добиваются лояльности пациентов, приветствуются медицинским сообществом.

Мы проводим лабораторные исследования, используя современные анализаторы, дорогостоящие тест-системы европейских производителей, которые отвечают "золотым стандартам" диагностики.

К созданию такой лаборатории мы шли 17 лет. Некоторые исследования стали делать первыми в стране и сейчас постоянно отслеживаем мировые тенденции, внедряем инновационные разработки. Около двух лет назад купили аппарат, который позволяет определять чувствительность к антибиотикам на второй день после взятия биоматериала. Раньше в нашей стране никто не делал такие анализы быстрее, чем за неделю.

Когда в мире появилась новая коронавирусная инфекция, мы очень быстро перепрофилировали часть лаборатории под диагностику заболевания методом полимеразной цепной реакции, а кроме того, закупили тест-системы для обнаружения антител к COVID-19. К слову, на Камчатке наш партнер по просьбе регионального министерства здравоохранения собирает биоматериал для обследования на коронавирус у людей, живущих в труднодоступной местности. Для этого власти помогли с транспортом - выделили вертолет.

Что представляет собой "среднестатистический" франчайзи "Гемотеста"?

Светлана Василенко: Упомянутая мной партнер с Камчатки - врач по образованию, она пользуется большим авторитетом в медицинских кругах региона. Но нашими франчайзи становятся и бизнесмены с предпринимательским опытом, но без медицинского образования, и врачи, никогда не занимавшиеся бизнесом, и люди, не имеющие отношения ни к медицине, ни к бизнесу.

За счет отлаженной системы работы, поддержки, которую мы оказываем нашим партнерам 24 часа в сутки и семь дней в неделю, качественной адаптации персонала, практически все лабораторные отделения работают эффективно.

Если же говорить о "портрете" франчайзи, то женщин и мужчин среди них примерно поровну, около 20 процентов имеют медицинское образование. Много таких, которые, открыв отделения одними из первых, к настоящему времени создали семейный бизнес - собственную мини-сеть в рамках нашей большой сети.

Как строятся отношения потенциального партнера и головной компании от момента обращения до открытия отделения? На какие сроки и затраты надо ориентироваться будущему франчайзи?

Светлана Василенко: Допустим, вы решили стать нашим партнером. Что нужно сделать? Отправляете заявку, менеджер связывается с вами, представляет бизнес-модель, рассказывает о требованиях к помещению, дает советы о том, как его правильно подобрать. Вы выбираете несколько вариантов локации, предоставляете нам фотографии мест, определяете их территориальное расположение. Мы с помощью специальной программы оцениваем возможный объем продаж в той или иной точке, согласовываем место, подписываем договор коммерческой концессии. Вы оплачиваете паушальный взнос и приступаете к ремонту помещения, определенному нашими стандартами. Чаще всего он занимает две-три недели, и в это же время вы закупаете необходимое оборудование. У нас есть магазин "Гемосервис", где можно приобрести весь комплект "под ключ".

Вместе с этим необходимо получить разрешительную документацию в территориальных органах Роспотреб- и Росздравнадзора. Ожидая разрешения, подбираете персонал, а мы готовим его к работе с нашей информационной системой и расходными материалами.

Если отделение открывается в относительной близости к учебному центру, которые есть при представительствах в крупных городах, подготовка кадров проходит офлайн. Если у персонала нет возможности приехать, мы рассматриваем вариант онлайн - с помощью игровых роликов и консультаций по скайпу. Через две недели специалисты могут приступать к работе.

Как правило, от подачи заявки до открытия лабораторного отделения проходит три-четыре месяца. Сумма затрат составляет от полутора до трех миллионов рублей, это зависит от стоимости ремонта. Оборудование, вывеска, оформление лабораторного отделения обойдутся в миллион рублей. Паушальный взнос - от 50 до 200 тысяч, в зависимости от численности населения города, где начинает работу отделение.

Для партнеров, уже имеющих медицинский бизнес, есть уникальное предложение - "франшиза-лайт". Они могут выделить процедурный кабинет для лабораторной диагностики под нашей вывеской, и в этом случае будут необходимы только средства на паушальный взнос и оформление.

Нас ждет непростое время, уже зафиксирован спад экономики. Будут ли меняться условия покупки франшизы в кризис?

Светлана Василенко: Конечно, мы будем идти нашим партнерам навстречу, возможно, уменьшать паушальный взнос. Более того, у нас очень гибкая система агентского вознаграждения, и чем меньше продажи франчайзи, тем больший процент от нас он получает для того, чтобы своевременно платить персоналу, арендодателю, перечислять налоги, словом, чтобы у него хватало ресурсов поддерживать бизнес.

Но сложившаяся в настоящее время ситуация показала, что это один из самых стабильных бизнесов, менее всего зависящий от глобальных колебаний. Человек всегда будет следить за своим здоровьем, а без качественного обследования невозможно правильно поставить диагноз и, значит, начать качественное лечение.

На правах рекламы

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь у специалиста