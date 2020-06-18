Нефтепроводчики продолжают поддерживать тех, кто лечит и учит. Этим летом "Транснефть-Восток" поможет отремонтировать учреждения образования и здравоохранения в Приангарье, Якутии и Амурской области.

На обновление кабинетов и оснащение медицинским оборудованием Олекминской ЦРБ будет направлено более 30 миллионов рублей. Фото: Из архива компании

Три года подряд компания "Транснефть-Восток" финансировала создание в регионах классов шахмат и робототехники, ремонт и оснащение кабинетов химии, физики и математики. Нынче финансирует капитальный ремонт кровель и замену проводки, обновление спортивных залов, обустройство раздевалок и душевых, установку современных пластиковых окон. А больницы к тому же получат необходимое им диагностическое оборудование.

В общей сложности на эти цели в трех регионах присутствия ООО "Транснефть-Восток" будет направлено почти 100 миллионов рублей.

В Приангарье работы пройдут в четырех школах. В поселке Янталь заменят инженерные системы, обновят спортзал и раздевалки. В Железногорске-Илимском проведут долгожданный ремонт крыши школьного здания, приведут в порядок спортзал. На все это "Транснефть-Восток" направляет более 28 миллионов рублей.

- Нашей школе - полвека. Последний раз крышу ремонтировали 30 лет назад. И мы очень рады, что в этом году нефтепроводчики помогают с капитальным ремонтом кровли. Кроме того, отремонтируем туалетные комнаты - они будут полностью соответствовать новым, куда более жестким, чем раньше, санитарным требованиям. Ремонт пройдет также в спортивном зале, душевых и раздевалках. При этом денег хватило еще и на замену окон в нескольких кабинетах. Замеры сняли в апреле, а сейчас полным ходом идет работа, - делится директор школы № 3 Железногорска-Илимского Елена Сафонова.

- Янтальские школьники в апреле и мае учились дистанционно, поэтому подрядные организации без помех, не дожидаясь каникул, зашли на объекты. Местная школа не первый год получает помощь от "Транснефти". В прошлом и позапрошлом годах в рамках корпоративной программы развития школьного образования мы ремонтировали и оснащали там кабинеты физики, химии, математики.

Контакты с поставщиками уже наработаны, логистика отлажена. Конечно, новая эпидемиологическая реальность потребовала от подрядчиков дополнительных усилий. Пришлось организовать медицинское обследование рабочих, обеспечить их масками и перчатками, предусмотреть режим изоляции для приезжих строителей. Однако на графике это не отразилось - работа в Янтале идет даже с опережением, - рассказал заместитель директора по строительству филиала ООО "Транснефть-Восток" - Ленского районного нефтепроводного управления Сергей Зверев.

Приступают нефтепроводчики к реализации своей новой благотворительной программы и в амурских школах. В прошлом году три отремонтированных класса открылись в средней школе № 7 в Тынде. Компания профинансировала здесь реконструкцию нескольких классов: появились новые окна и двери, обновлено напольное покрытие. Кроме того, кабинеты оснастили современной мебелью, компьютерами, оборудовали автоматизированные рабочие места учителей. Кабинеты химии и физики получили полноценные лаборатории. В программе 2020-го - гимназия № 2. Здесь крайне необходим новый спортзал, требует обновления сантехника. К началу учебного года здание будет приведено в современный вид, отвечающий всем СанПиНам.

- Из-за пандемии коронавируса сроки пришлось несколько сдвинуть. Но подрядчики обеспечили соблюдение жестких санитарных мер, изоляцию рабочих, контроль их здоровья. Сейчас бригада ремонтирует спорт-зал, - пояснил заместитель директора по строительству Нерюнгринского РНУ Михаил Дмитриев.

В этом году наиболее значительной статьей программы стали ремонт и оснащение оборудованием медицинских учреждений в отдаленных районах Якутии и Амурской области.

- Олекминский район - один из самых отдаленных в республике. При этом больница и ее поликлиническое отделение обслуживают и 25 тысяч местных жителей, и почти пять тысяч вахтовиков, которые ежегодно приезжают к нам. Ответственность на врачах - огромная. Поэтому мы очень рады, что попали в программу "Транснефти". Она позволит не только привести в порядок здание поликлиники, но и эффективнее организовать работу. Мы - одно из пилотных учреждений в Якутии по переходу на концепцию "бережливой поликлиники". Это новая логика распределения и приема посетителей, работы врачей. Благодаря помощи нефтепроводчиков в этом году, например, в поликлинике появится один из элементов такой системы - открытая регистратура, - отмечает главный врач Олекминской ЦРБ Марфа Бурцева.

По словам медиков, преоб-разуется буквально все. Исчезнут крошечные окошки и длинная очередь к ним, сотрудникам не придется бегать между картотекой и посетителями, попутно отвечая на звонки. Для администраторов, принимающих пациентов, оборудуют несколько рабочих мест со свободным доступом, напоминающих стойки операторов в банках. Общаться с гражданами по телефону будут специалисты колл-центра, а искать и отправлять врачам медицинские карты - сотрудники картотеки, для которой сейчас ремонтируют отдельное помещение.

- Благодаря поддержке компании "Транснефть-Восток" мы покупаем оборудование для электронной очереди, мебель для зоны ожидания. Пациенты смогут дождаться своей очереди, подойти к регистратору, присесть и в комфортном режиме записаться на прием к врачу. Это очень удобно, особенно для пожилых людей, для тех, кому по состоянию здоровья трудно стоять, - поясняет Марфа Бурцева. - Кроме того, у нас начался ремонт в кабинетах узких специалистов - строители приведут в порядок полы, проводку, коммуникации.

- В Олекминской поликлинике предстоит отремонтировать 16 кабинетов, - уточняет Михаил Дмитриев. - Работы уже идут, но сложность в том, что круглогодичного дорожного сообщения с городом нет. Доставка стройматериалов зависит от весенней навигации, а она открылась только 16 мая. Поэтому не все еще завезли.

Наиболее значительной статьей программы стали ремонт и техническое перевооружение медицинских учреждений в отдаленных районах Якутии и Амурской области. Фото: Из архива компании

А еще в Олекминской ЦРБ очень ждут нового медицинского оборудования для оснащения травматологического и хирургического отделений - в общей сложности на 21 миллион рублей. Оно будет доставлено и установлено уже в этом году. В больнице отмечают: это крайне дорогостоящие покупки, для республиканского и муниципального бюджетов - серьезные расходы. Поэтому поддержка крупными компаниями местного здравоохранения так ценна.

Новое оборудование для функциональной диагностики уже появилось и в центральной больнице Сковородинского района Амурской области. Кроме того, в этом году будет отремонтирована участковая больница в селе Джалинда. Она обслуживает более двух тысяч человек, ведь за медицинской помощью сюда обращаются жители и трех соседних сел. Нефтепроводчики уже не раз поддерживали медучреждение: в 2018-м, например, помогли подготовиться к зиме, выделили средства на ремонт системы отопления.

Местные власти подчеркивают, что социальные программы ПАО "Транснефть" и его дочерних предприятий, таких как "Транснефть-Восток", - весомая помощь для городов и поселков, реальная поддержка их жителей. Финансирование учреждений образования и медицины - это самые оправданные вложения средств.

- Можно сколько угодно говорить о новых прорывных технологиях, строить грандиозные планы по развитию регионов, но невозможно сделать все это без решения насущных бытовых проблем социальной сферы, - подчеркнул генеральный директор ООО "Транснефть-Восток" Александр Пузиков. - Наши благотворительные программы помогают решить эти проблемы на местах, там, где работают подразделения нашей компании, где живут наши сотрудники.

Кстати

В конце прошлого года ПАО "Транснефть" завершило реализацию проекта стратегического значения: магистральный трубопровод Восточная Сибирь - Тихий океан выведен на плановую мощность - 80 миллионов тонн нефти в год. В Восточной Сибири и дальневосточных регионах сегодня работают современные нефтеперекачивающие станции, центральные ремонтные службы, протянуты линии электропередачи, построены технологические проезды и мосты.