По оценкам аналитиков, спад мирового ВВП из-за пандемии коронавируса составит по итогам 2020 года от 5,5 до 10 процентов. Но уже сейчас предпринимаются попытки обобщить итоги сложнейшего, можно сказать, многофакторного мирового кризиса и выявить некоторые уроки на будущее. Применительно к нашей стране таких уроков несколько.

Во-первых, необходимо создавать надежные запасы. Кроме государственных, которые имеются во многих странах мира, такие резервы надо формировать в компаниях всех форм собственности. Прежде всего речь идет о финансовых, для выплаты хотя бы минимальных зарплат в течение двух-трех месяцев всем сотрудникам в случае ЧП. Такие резервы могут создаваться по согласованию с работниками и храниться на специальных депозитных счетах. Из них в особых случаях будут производить выплаты сотрудникам, оказавшимся в сложной ситуации. Все это может оговариваться в коллективных договорах или особых положениях, принятых коллективом.

Кроме того, специальные резервы должны формироваться на уровне муниципальных образований и расходоваться при чрезвычайных обстоятельствах, даже возникших у отдельных жителей, например, при наводнениях, пожарах.

Во-вторых, необходимо развивать и совершенствовать стратегическое планирование. Прежде всего - на уровне компаний. Надо прогнозировать различные модели функционирования и развития предприятий, в том числе и критические, например, при резком снижении спроса на основную продукцию и услуги, прекращении поставок отдельных видов сырья и ресурсов. Для подобных условий должны быть разработаны запасные варианты и продуманы замещающие виды деятельности.

Для компенсации федеральных ресурсов, потраченных на преодоление кризиса, государство могло бы ввести обязательные взносы для всех крупных компаний - например, в размере 10-15 процентов их годовой прибыли

Стратегическое планирование необходимо развивать и для отдельных поселений и районов. Здесь также следует рассчитывать кризисные, критические варианты, например, при появлении транспортных, энергетических, продовольственных проблем или в связи с чрезвычайными ситуациями. Для их преодоления нужно предусматривать формирование специальных резервов или переход на другие источники поставок, ресурсов.

На уровне регионов также необходимо развивать стратегическое прогнозирование и региональное планирование, рассчитывать варианты, связанные с теми или иными критическими ситуациями. Например, в январе уже было ясно, что мировой спрос на нефть и нефтепродукты будет значительно падать. Однако почти до мая продолжался рост добычи нефти. По-видимому, если были бы своевременные прогнозные оценки и расчеты критических вариантов, то снижение добычи могло начаться уже в январе-феврале и мировые цены в середине апреля вряд ли упали бы до нуля и ниже.

В-третьих, необходимо существенно поднять роль госуправления в экономике, в том числе и в формировании государственных доходов, резервов и инвестиций. Теперь (и это, наконец-то, стало более понятно) следует переходить к прогрессивной шкале налогообложения. Минимальную зарплату нужно законодательно установить на уровне 20 тысяч рублей и освободить от налогов. А далее ввести шкалу в 10,15, 20, 30 и 40 процентов на величину доходов. Уверен, что через год в бюджете появятся совершенно другие ресурсы, достаточные для восстановления резервов и инвестиций.

Для компенсации федеральных ресурсов, потраченных на преодоление кризиса, связанного с пандемией, государство могло бы по итогам 2020-го ввести обязательные взносы для всех крупных компаний - например, в размере 10-15 процентов их годовой прибыли.

Необходимо существенно поднять роль госуправления в экономике, в том числе и в формировании государственных доходов, резервов и инвестиций

Государству следует образовывать более значительный инвестиционный фонд. В него также, кроме соответствующей части из бюджета, нужно привлекать до 10-15 процентов прибыли крупных компаний всех форм собственности. Эти взносы, конечно, необходимо освободить от налогов. В целом у страны должна быть более значительная часть финансовых ресурсов по сравнению с нынешними. Это позволило бы реализовывать крупные инвестпроекты, определенные в числе приоритетных в стратегическом планировании. Отдельные из них можно было бы воплощать на условиях ГЧП в пропорциях 50 на 50.

Из общероссийских инвестиционных ресурсов можно было бы формировать и региональные фонды для отдельных субъектов. Эти средства должны направляться на реализацию проектов в соответствии с региональными стратегическими планами. Разумеется, определенный вклад в региональные инвестиционные фонды должны вносить сами регионы и работающие в них компании.

На этапе выхода из кризиса вполне правомерны и другие важные корректировки в систему управления социально-экономическим развитием страны. Например, уже давно назрела необходимость осуществлять регистрацию предприятий и компаний только по месту их функционирования. Это значительно оздоровит формирование финансовых ресурсов, делового климата и сделает более устойчивым развитие территорий.