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18.06.2020 04:33
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Хабаровске ужесточат наказания за нарушение масочного режима

Текст: Дина Непомнящая

Ужесточить штрафные санкции для предприятий, нарушающих масочно-перчаточный режим потребовала вице-мэр Хабаровска Ирина Шапиро. Такие меры стали необходимы в связи с тем, что с апреля по июнь 490 городских предприятий торговли и общественного питания пренебрегли мерами предосторожности, введенными для профилактики распространения коронавирусной инфекции.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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"Таких руководителей нужно наказывать прицельно и жестко, ведь сегодня именно торговая сеть является главным местом притяжения хабаровчан, а, значит, и очагом распространения COVID-19", - заявила Ирина Шапиро.

Проверки торговых точек, кафе и ресторанов еженедельно проводят полицейские и сотрудники Росгвардии. Только с 20 мая по 14 июня они осмотрели 1075 заведений. Из них 98 не соблюдали ограничительные меры.

"В 83-х игнорировали масочный режим, а 15 точек общепита кормили посетителей в обеденных залах. Теперь деятельность этих кафе, ресторанов и закусочных приостановлена - они работают только на вынос", - рассказал начальник городского управления торговли, питания и бытового обслуживания Олег Тен.

В пресс-службе городской администрации сообщили, что для организаций, пренебрегающих правилами безопасности по коронавирусу, предусмотрели и другие наказания. Магазины могут лишить лицензий на торговлю алкоголем. Неоднократные нарушения учтут и в следующем году при проведении конкурса на размещение сезонных объектов торговли. "На карандаше" уже оказались 24 уличных лотка.

Общество Здоровье Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край Хабаровск Пандемия коронавируса COVID-19

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