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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Предел кадров

Якутия столкнулась с нехваткой специалистов для важнейших отраслей
Текст: Владимир Таюрский (Республика Саха)
Российская газета - Экономика Дальнего Востока № 132(8186)
Эпидемия коронавируса выявила в Якутии серьезный кадровый дисбаланс. Слабые звенья были известны и раньше, но нехватка местных специалистов в некоторых отраслях компенсировалась завозом рабочей силы извне. А сейчас, когда приезд трудовых мигрантов попал под ограничения, выяснилось: заменить такую массу работников некем.

В апреле в правительстве республики подсчитали, что вместо гастарбайтеров-строителей (преимущественно они приезжают из Армении) надо будет привлечь три тысячи работников из числа местного населения. Ставку делали на скорое переобучение безработных и на стройотряды. Недавно региональный минобр отчитался: переквалификацию проходят 148 человек, согласовано трудоустройство 186 бойцов студотрядов.

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости
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Фронт работ огромен. В регионе строятся 63 социальных объекта. 24 из них запланированы к вводу в эксплуатацию в этом году. Кроме того, по программе переселения из ветхого и аварийного жилья возводится 68 многоквартирных домов общей площадью 135 тысяч квадратных метров. А людей не хватает. И.о. первого заместителя председателя правительства рес­публики Кирилл Бычков предупредил предприятия стройкомплекса, что бесперебойную деятельность надо обеспечить, невзирая на эпидемию.

- Недостаток рабочей силы на объектах не является обстоятельством форс-мажора и основанием для переноса сроков строительства, - заметил он.

Положение усугубляется тем, что обучать молодежь рабочим профессиям приходится в спешном порядке дистанционно. Качество подготовки от этого вряд ли выигрывает. По словам главы регионального минобра Михаила Сивцева, выход из ситуации может быть только системным.

- Сегодня совместно с образовательными организациями республики и центрами занятости населения региона мы начинаем работу по восполнению потребности в кадрах, - заявил он.

На питающем "Силу Сибири" Чаяндинском нефтегазоконденсатном месторождении в числе 10,6 тысячи работников было всего 240 якутян

Такую работу в Якутии начинали неоднократно, перестраивали систему профобразования под потребности рынка труда, создавали производственно-образовательные кластеры. Но при этом почему-то постоянно приходится догонять уходящий поезд. Например, к приходу газовиков и нефтяников готовиться начали после того, как они уже пришли. В итоге на крупнейших стройках нефтегазового комплекса местные кадры и организации если и получали работу, то второстепенную, вроде вырубки просек под трубопроводы.

Несколько лет в регионе реализуется программа "Местные кадры - в промышленность". Судя по отчетам, достижения впечатляют. За три года реализации проекта работу на промышленных предприятиях нашли 16 тысяч человек. За первый квартал 2020-го трудоустроены 1,6 тысячи ищущих работу. Однако недавно, когда на питающем "Силу Сибири" Чаяндинском нефтегазоконденсатном месторождении произошла вспышка COVID-19 и оттуда начали вывозить вахтовиков, выяснилось: в числе 10,6 тысячи работников всего 240 якутян.

Фото: Пресс-служба Московского кредитного банка
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Понятно, что проводимые "Газпромом" конкурсы на выполнение подрядных работ выигрывали специализированные компании из других регионов, и их кадровики при наборе вахтовых рабочих отдавали предпочтение землякам. Но даже если бы они обратились к якутянам, много специалистов тут не нашли бы. Их нет.

Пользуясь случаем, власти Якутии провели с "Газпромом" и "Стройнефтегазом" переговоры о том, чтобы трудоустраивать на месторождении как можно больше местных жителей. При этом первый вице-премьер Алексей Колодезников признал: о массовом делегировании работников на Чаянду говорить пока не приходится.

- Большое количество людей мы не сможем заместить сразу, но надо с чего-то начинать, - отметил он.

Три крупные организации, задействованные на площадках Чаяндинского месторождения, уже объявили о своих потребностях. Вакансий много, зарплаты хорошие - от 60 до 80 тысяч руб­лей в месяц. Но туда нельзя устроиться после ускоренной переподготовки. Нужны подтвержденная квалификация и опыт работы по специальности не менее года, а то и трех лет. Без опыта требуются лишь разнорабочие, подсобные рабочие и обслуга бань, а это совсем другие заработки.

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