В одном из районов Камчатского края ввели режим ЧС из-за пожаров

Режим чрезвычайной ситуации ввели на территории Пенжинского района Камчатского края. Сейчас там зафиксировано 11 лесных пожаров.

Общая площадь возгораний превысила четыре тысячи гектаров. Очаги находятся в труднодоступных местах, что затрудняет тушение. Угроза для населенных пунктов пока отсутствует.

Как сообщили в пресс-службе правительства Камчатки, еще два пожара разгорелись в селах Эссо и Анавгай Быстринского района.

В Эссо огонь охватил площадь в 900 гектаров. Сейчас его локализовали.

"Сформирована минерализованная полоса, возгорание притушено. На месте продолжают работать 60 человек и техника, чтобы окончательно ликвидировать возгорание", - рассказал глава региона Владимир Солодов.

В Анавгае возгорание возникло в отдалении от жилой территории, на противоположной стороне местной реки, поэтому жителям ничего не угрожало. Устранить пожар удалось оперативно.